Trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 sẽ đến trường học trực tiếp từ 14.2

Cụ thể, trong tờ trình hôm 14.1, Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất lộ trình tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục ở thành phố từ 7.2.

Theo lộ trình, từ 7.2, các cơ sở giáo dục sẵn sàng công tác chuẩn bị đón trẻ, học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Từ 10 - 13.2, cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh để triển khai các vấn đề cần lưu ý về việc phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, tổ chức dạy học trực tiếp. Bên cạnh đó, nhà trường tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong trường học.

Từ 14.2, trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 - 6 sẽ được đến trường học trực tiếp.

Theo Sở GD-ĐT, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP.Thủ Đức và các quận, huyện sẽ kiểm tra, thẩm định kế hoạch, phương án phòng chống dịch Covid-19 của các cơ sở giáo dục trước khi tổ chức học tập trực tiếp trở lại.





Cũng theo tờ trình, Sở GD-ĐT lưu ý tình hình dịch bệnh đã và đang được kiểm soát tốt. Gần như toàn bộ người dân tại TP.HCM từ 12 tuổi trở lên tiêm vắc xin mũi thứ 2 và thành phố đang triển khai tiêm chủng vắc xin mũi thứ 3.

Tại TP.HCM, trẻ em và học sinh trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, tiểu học và lớp 6 chưa được đến trường học trực tiếp từ đầu tháng 5.2021 cho đến nay. Theo Sở GD-ĐT, các em ở nhà thời gian dài sẽ phát sinh vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần, như thừa cân, béo phì do hạn chế vận động, tật khúc xạ do thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử để học.

Năm học 2021 - 2022 là năm đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 với học sinh lớp 1, 2, 6. Tuy nhiên đến nay, các em vẫn đang học trực tuyến tại nhà, gây khó khăn nhất định đến việc đảm bảo chất lượng nội dung chương trình giáo dục mới.

Ngoài ra, tỷ lệ học sinh từ lớp 7 - 12 đi học trực tiếp trở lại ở TP.HCM hiện đạt trên 90% và số ca F0 xuất hiện trong trường học đều được xử lý theo quy định.