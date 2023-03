Trên sân bùng nổ, trên mạng rộn ràng

Chiều 14.3, trận đấu nghẹt thở đến những giây cuối cùng giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem trực tiếp. Dưới sân cỏ là cuộc so tài của hai đội bóng, trên khán đài là cuộc chạy đua cổ vũ của những CĐV cuồng nhiệt. Không chỉ cầm băng rôn, cầm thanh đập thông thường nữa, những CĐV đã sáng tạo ra nhiều cách cổ vũ khác nhau.



Ở phía CĐV Trường ĐH Tôn Đức Thắng, lượng khán giả áp đảo với hàng ngàn người. Sinh viên dùng trống, kèn để khuấy động sân cỏ. Những đoạn cao trào, tất cả cùng đứng lên, hô lớn "ĐH Tôn Đức Thắng", "ĐH Tôn Đức Thắng".

Các cầu thủ Trường ĐH Tôn Đức Thắng cảm ơn CĐV sau trận đấu bùng nổ ĐỘC LẬP

Ở đầu bên kia khán đài, CĐV của Trường ĐH Thủy lợi không kém cạnh. Họ để những nữ CĐV xinh đẹp ra đứng ở hàng đầu tiên và tạo dáng trước ống kính. Dù chỉ có hơn 100 người nhưng âm thanh tại đây vô cùng sôi động, họ liên tục hát ca khúc Nối vòng tay lớn.

Trước đó, hội CĐV của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (Nonglam Buffaloes) cũng khiến những ai có mặt trên sân cảm thấy phấn chấn bởi sức trẻ, sự nhiệt huyết các bạn dành cho màu cờ sắc áo của trường. Hơn 50 CĐV luôn ra sân với áo thun xanh lá cây - trắng, cầm băng rôn với các khẩu hiệu như "Nông Lâm, chúng tôi luôn ở bên các bạn", "63 tỉnh thành - 1 Nông Lâm - 1 nhịp đập"…

Đáng chú ý, hai nữ CĐV xinh đẹp trong đội còn thể hiện các điệu nhảy tự do, uyển chuyển theo các nhịp trống của đồng đội. Đó là Huỳnh Thị Lượng - cựu hội trưởng của Nonglam Buffaloes, dù đã ra trường và đi làm nhưng vẫn cổ vũ bóng đá rất máu lửa. Bạn gái còn lại là Lê Thị Mỹ Linh, sinh viên của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, nhưng vì quá yêu phong cách cổ vũ của Nonglam Buffaloes đã gia nhập "mái nhà" này.

Hiện tại, cuộc chạy đua của hội CĐV các đội bóng tại VCK để giành giải "Cổ vũ đẹp" trị giá 100 triệu đồng của nhà tài trợ Café de Măng Đen đang rất gay cấn. Trên mạng xã hội, fanpage của các hội CĐV liên tục đăng bài, hình ảnh về đội bóng, đội cổ vũ và được các thành viên chia sẻ nhiệt tình.

Như ngay trong tối 14.3, trên trang TDTU Football Team đã tràn ngập hình ảnh, những bài viết xúc động về tinh thần quả cảm của các cầu thủ Trường ĐH Tôn Đức Thắng với lượt thích và chia sẻ rất lớn. Còn trên trang Phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi, liên tục các hình ảnh CĐV và lời chúc, lời động viên cầu thủ đội nhà. Trang Nonglam Buffaloes mỗi ngày đều đặn cập nhật lịch thi đấu của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cầu thủ ghi bàn, cầu thủ xuất sắc nhất và những hình ảnh CĐV ra sân tiếp lửa cho đội. Đáng chú ý, những người đứng phía sau thầy trò HLV Phan Hoàng Vũ luôn nhấn mạnh thông điệp trong mỗi bài viết: "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp. We are Nong Lam - We cheer Nong Lam" (chúng ta là Nông Lâm - chúng ta cổ vũ Nông Lâm).