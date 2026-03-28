Thời sự

Trèo lên núi Bài Thơ chụp ảnh, nam sinh bị ngã tử vong

Lã Nghĩa Hiếu
28/03/2026 23:15 GMT+7

Một nam sinh được phát hiện tử vong tại khu vực núi Bài Thơ (Quảng Ninh) sau khi đi chụp ảnh một mình.

Tối 28.3, cơ quan chức năng P.Hồng Gai (Quảng Ninh) đang điều tra vụ việc một nam sinh tử vong tại khu vực núi Bài Thơ.

Khu vực núi Bài Thơ, nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Công an P.Hồng Gai nhận được tin báo về việc có một nam thanh niên bị ngã tại khu vực núi Bài Thơ, cách cột cờ trên đỉnh núi khoảng 30 m.

Ngay sau đó, lực lượng công an phường phối hợp với cấp cứu 115 và người dân phá cổng lên núi Bài Thơ để tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 20 giờ 12, lực lượng chức năng đã tiếp cận được thi thể nạn nhân.

Danh tính người xấu số được xác định là N.M.C (20 tuổi, trú tại tổ 55, khu Bạch Đằng 4, P.Hồng Gai), sinh viên khoa Thiết kế đồ họa, Trường ĐH Hạ Long.  

Theo gia đình nạn nhân, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, C. mang theo máy ảnh lên núi Bài Thơ để chụp ảnh một mình. Đến khoảng 18 giờ 30, không thấy con trở về, gia đình gọi điện nhưng không liên lạc được nên lên núi Bài Thơ tìm kiếm.

Khi lên đến khu vực vách núi, gia đình phát hiện C. bị ngã nên lập tức báo cho lực lượng chức năng.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tự ý leo núi Bài Thơ một mình để chụp ảnh, trong điều kiện trời tối, địa hình hiểm trở nên không may trượt ngã từ vách núi.

Trong tối 28.3, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

UBND P.Hồng Gai cũng khuyến cáo người dân, du khách không tự ý leo núi Bài Thơ ngoài khung giờ cho phép, đặc biệt vào buổi tối, nhằm đảm bảo an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Khám phá thêm chủ đề

núi bài thơ Trường Đại học Hạ Long Công an tỉnh Quảng Ninh
