Thời sự

Trì hoãn sinh hơn 8 tuần để cứu em bé trong song thai có 1 thai lưu

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
15/01/2026 05:00 GMT+7

Các bác sĩ đã nỗ lực dưỡng thai, trì hoãn sinh hơn 8 tuần để cứu em bé còn lại trong trường hợp song thai có 1 thai lưu.

Chiều 14.1, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết vừa cứu sống trẻ sơ sinh trong tình huống song thai có 1 thai lưu.

Theo đó, chị N.T.H.N (21 tuổi, quê ở Tây Ninh) mang song thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm. Ở 3 tháng đầu thai kỳ, song thai phát triển bình thường. Tuy nhiên, đến tuần thai 16 - 17, qua siêu âm các bác sĩ phát hiện 1 thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, không có khả năng sống sau sinh.

Trì hoãn sinh hơn 8 tuần để cứu em bé trong song thai có thai lưu - Ảnh 1.

Em bé chào đời trong niềm vui của gia đình sản phụ và đội ngũ y bác sĩ

ẢNH: BVCC

Tại Khoa Tiền sản, Bệnh viện Từ Dũ, các bác sĩ đã tư vấn thai phụ và gia đình phương án can thiệp y khoa để chấm dứt sự phát triển của thai nhi bị dị tật nặng nhằm bảo toàn cơ hội sống cho thai nhi còn lại. Chị N. và gia đình đồng ý thực hiện thủ thuật theo tư vấn của bác sĩ.

Ngày 1.10.2025, chị N. tái khám, siêu âm kiểm tra lại thấy 1 thai khoảng 19, 20 tuần đang phát triển ổn định và 1 thai lưu. Từ đó, thai diễn tiến bình thường cho đến chiều 10.11, khi thai được 24 tuần 6 ngày, chị N. bất ngờ đau bụng dữ dội và phát hiện một khối bất thường sa ra ngoài âm đạo. Gia đình lập tức đưa chị đến cấp cứu Bệnh viện Từ Dũ.

Các bác sĩ xác định khối thai lưu 16 tuần đã sẩy ra ngoài, cân nặng khoảng 200 gram; 1 phần dây rốn và toàn bộ bánh nhau vẫn còn trong buồng tử cung. Thời điểm này, cổ tử cung mở 2 cm, cơn gò tử cung giảm, sản phụ không có dấu hiệu nhiễm trùng, tim thai của thai còn lại bình thường.

Trì hoãn sinh hơn 8 tuần để cứu em bé trong song thai có thai lưu - Ảnh 2.

Y bác sĩ thăm hỏi gia đình sản phụ

ẢNH: BVCC

Trước tình huống hiếm gặp và đầy thách thức, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã hội chẩn liên tục. Thai còn lại mới 24 tuần 6 ngày, cân nặng khoảng 620 gram, khả năng sống nếu sinh ngay rất thấp.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã trực tiếp chỉ đạo chiến lược dưỡng thai nhằm kéo dài thai kỳ tối đa để tăng cơ hội sống cho em bé, đồng thời đảm bảo an toàn cho người mẹ.

Tại Khoa Sản B, chị N. được các bác sĩ theo dõi sát. Sau 18 ngày, tình trạng của chị N. đã ổn định nên được xuất viện.

Đầu tháng 12.2025, chị N. tái khám, bác sĩ ghi nhận thai được 28 tuần 3 ngày với cân nặng 875 gram. Đến trưa 12.12, thai phụ nhập viện để điều trị vì nhiễm vi khuẩn vi khuẩn E.Coli nên phải điều trị kháng sinh, dưỡng thai.

Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, tuổi thai được kéo dài từ 29 - 30 tuần lên 32 tuần. Mỗi lần siêu âm, em bé lớn thêm, cân nặng tăng từ 1.200 gram lên 1.600 gram.

Rạng sáng 6.1, thai phụ vỡ ối, chị N. sinh thường một bé gái nặng 1.800 gram. Bé được các bác sĩ thăm khám và chuyển về khoa chăm sóc.

Sau sinh, sức khỏe sản phụ hồi phục tốt. Em bé non tháng dần ổn định về hô hấp, tuần hoàn, thân nhiệt. Ngày 13.1, bé đủ điều kiện xuất viện trong niềm vui sướng của gia đình và y bác sĩ.

Bệnh viện Từ Dũ cho hay, theo y văn thế giới, đến nay chỉ có vài chục trường hợp thành công trong việc trì hoãn sinh đứa thứ 2 trong song thai. Thời gian trì hoãn thường chỉ từ 1 - 4 tuần và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng ối, nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng mẹ.

Trong trường hợp này, thai kỳ đã được kéo dài hơn 8 tuần, thể hiện nỗ lực bền bỉ và năng lực chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ trong xử trí những ca bệnh sản khoa phức tạp, hiếm gặp.

