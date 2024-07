Trí tuệ nhân tạo vào sản phẩm nghệ thuật

K HÔNG NGỪNG THỬ NGHIỆM AI

Không chỉ ở VN, việc sử dụng AI vào tác phẩm nghệ thuật trên thế giới nhìn chung cũng gặp khó khăn. Nhóm nhạc RIIZE nổi tiếng của Hàn Quốc mới đây khi cho ra mắt phiên bản AI Generated Visualizer của ca khúc Impossible đã nhận về rất nhiều phản ứng trái chiều, đa số là không ủng hộ, bởi hình ảnh không sắc nét. Ngoài ra, từng có thời gian các ca sĩ ảo được tạo ra ở Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí ở VN, với mong muốn mang đến trải nghiệm mới mẻ, nhưng các dự án này cũng dần mất đi sức hút.

Tuy vậy, AI vẫn được nhiều nghệ sĩ coi là công cụ hỗ trợ đắc lực, miễn chúng không được phát triển để làm suy yếu hoặc thay thế vai trò của con người. Chẳng hạn vào năm ngoái, bằng cách sử dụng AI để tách giọng hát của John Lennon khỏi bản demo Now and Then mang đến cho người hâm mộ nhóm The Beatles một ca khúc mới sau 5 thập niên ban nhạc tan rã. Grimes - vợ cũ của tỉ phú Elon Musk, một nữ nghệ sĩ dòng nhạc điện tử nổi tiếng, cũng luôn không ngừng thử nghiệm AI trong các sản phẩm của mình...