Triển khai Cung đường nghệ thuật chào mừng 130 năm Đà Lạt

Ngày 14.11, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) triển khai chương trình Cung đường nghệ thuật 2023, dự án khởi động chào mừng kỷ niệm Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển. Đây là điểm giao lưu độc đáo, sáng tạo cho cả người dân địa phương và du khách trên đường Lý Tự Trọng rợp bóng thông xanh.

TP. Đà Lạt triển khai Cung đường nghệ thuật 2023 LÂM VIÊN

Ông Trần Quốc Khang, Phó phòng Văn hóa - thông tin TP.Đà Lạt, cho biết năm 2023 kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 - 2023), Đà Lạt có chuỗi các sự kiện văn hóa được tổ chức xuyên suốt, trên cơ sở vận động và phát huy các nguồn lực theo tinh thần xã hội hoá. Riêng với dự án Cung đường nghệ thuật 2023, chủ đề City of Arts do UBND P.1 và P.2 (Đà Lạt) phối hợp với đơn vị Stop And Go tổ chức, tạo một dấu ấn riêng về văn hóa, con người Đà Lạt.

Ông Trần Quốc Khang, Phó phòng Văn hóa - Thông tin TP.Đà Lạt công bố triển khai Cung đường nghệ thuật LÂM VIÊN

"Cung đường nghệ thuật 2023 thúc đẩy sự kết nối trong cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh vị thế đặc biệt về văn hóa nghệ thuật của TP.Đà Lạt; góp phần xây dựng Đà Lạt trở thành một thành phố sáng tạo toàn cầu theo tiêu chí UNESCO và hướng đến trở thành thành phố di sản thế giới", ông Khang chia sẻ.

Khu vực triển lãm ảnh Đà Lạt trên cung đường nghệ thuật Lý Tự Trọng LÂM VIÊN

Nghệ sĩ Phan Quang, nhà sáng lập Stop and Go ATRS, cho biết thêm: "Cung đường nghệ thuật với chủ đề City of Arts là sự giao thoa đa dạng từ nhiếp ảnh, điêu khắc, hội họa đến nghệ thuật sắp đặt, không gian trưng bày ngoài trời để người xem có thể tiếp cận trực tiếp với tác phẩm qua nhiều góc độ và nhiều cung bậc ánh sáng ở mỗi thời điểm khác nhau trong ngày".

Nghệ sĩ Phan Quang giới thiệu thêm về Cung đường nghệ thuật LÂM VIÊN

Cùng với đó còn có các hoạt động luân phiên như trình diễn âm nhạc; biểu diễn thời trang đường phố; vẽ tranh 3D, tranh bút lửa, tranh cát... theo chủ đề hằng tuần. Ngoài ra, còn có các buổi tọa đàm giao lưu với các nghệ sĩ…

Đông đảo các nhà báo, giới nghệ sĩ tham dự công bố Cung đường nghệ thuật 2023 LÂM VIÊN

Cung đường nghệ thuật hứa hẹn mang đến một trải nghiệm văn hóa nghệ thuật độc đáo và đầy màu sắc cho người dân và du khách ngay sau khi phố núi Đà Lạt được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo âm nhạc.

Cung đường nghệ thuật 2023 hứa hẹn mang đến một trải nghiệm văn hóa nghệ thuật độc đáo LÂM VIÊN

Ban tổ chức cho biết triển lãm Cung đường nghệ thuật chính thức khai mạc vào ngày 22.11 và kéo dài đến tháng 5.2024: đồng thời hy vọng những ấn tượng về dự án sẽ đọng lại lâu dài trong lòng người yêu nghệ thuật khi đến thăm Đà Lạt.