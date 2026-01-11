Triển lãm kiểng lá 'Nghe lá hoa kể chuyện' hút khách tại Thảo Cầm Viên

Sáng 10.1, Thảo Cầm Viên Sài Gòn khai mạc triển lãm kiểng lá năm 2026 với chủ đề "Nghe lá hoa kể chuyện". Khách tham quan được giới thiệu nhiều dòng kiểng lá, cây cảnh và những tác phẩm nghệ thuật sân vườn độc đáo và chiêm ngưỡng nhiều loại kiểng lá đa dạng từ chủng loại, phong cách và hình thức.



Triển lãm kiểng lá ở Thảo Cầm Viên với hơn 50 gian hàng ẢNH: NGÂN ĐOÀN

Không chỉ là dịp giới thiệu những dòng kiểng lá, cây cảnh và các tác phẩm nghệ thuật sân vườn độc đáo, triển lãm kiểng lá còn gửi gắm thông điệp về lối sống xanh, khơi dậy tình yêu thiên nhiên và truyền cảm hứng đưa cây xanh vào không gian sống, học tập của cộng đồng.

Kiểng lá chinh phục người yêu cây bởi vẻ đẹp của chính những chiếc lá. Đó có thể là những tán lá lớn với hình dáng lạ mắt, những gam màu loang chuyển tinh tế hay đường gân lá đầy cá tính. Không cần đến sắc hoa rực rỡ, kiểng lá vẫn đủ sức tạo nên một không gian xanh mát, hài hòa và giàu thẩm mỹ.

Hơn thế, mỗi chậu cây còn góp phần thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên giữa nhịp sống đô thị.

Kiểng lá chinh phục người yêu cây bởi vẻ đẹp của chính những chiếc lá ẢNH: NGÂN ĐOÀN

Năm nay, triển lãm kiểng lá ở Thảo Cầm Viên quy tụ 19 đơn vị, nhà vườn cùng hơn 50 gian hàng chuyên về kiểng lá, vật tư và nghệ thuật sân vườn. Nhiều thương hiệu quen thuộc với giới yêu cây như Bà Bảy Bán Bông, Don's Garden, Mon Garden, Rainland Vivarium, Saigon Chic Garden, Xanhzone, NostiPlant, Vườn Của Kiến, Vườn Trong Phố, Vườn Bắt Mồi, Luoikemoc, Đoan Võ - Thực Vật Cổ… cùng các đơn vị cung ứng vật tư trang trí.

Không gian trưng bày càng thêm phong phú với sự tham gia của nhiều nhà vườn uy tín như vườn hoa kiểng Lộc Uyển, vườn cây cảnh Thanh Trúc, vườn lan Kim Ngân, mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm đa dạng về chủng loại, phong cách và hình thức của thế giới kiểng lá.

Triển lãm mở cửa đón khách từ 8 giờ - 19 giờ mỗi ngày. Đặc biệt, khách tham quan sau 17 giờ sẽ được miễn phí vé vào khu triển lãm.

Triển lãm kiểng lá miễn vé cho khách tham quan sau 17 giờ ẢNH: NGÂN ĐOÀN

Anh Nguyên Đông, đại diện nhà vườn Don's Garden, một trong những đơn vị có gian hàng tại triển lãm, cho biết đã đem đến hơn 150 loại cây khác nhau đến triển lãm. Anh nói thêm, thú chơi kiểng lá mới được du nhập và trở nên phổ biến khoảng 10 năm trở lại đây, và xu hướng chăm sóc hiện tại của nhiều người là hướng đến những chậu cây phù hợp trong không gian văn phòng, với kích thước nhỏ và không quá tốn công chăm sóc.

Nhiều khách hàng đến với hoạt động để được ngắm nhiều loài kiểng lá với hình thù, màu sắc độc lạ, chụp những tấm hình lưu niệm, cùng với đó có thể tìm được những chậu cây ưng ý để trưng bày, chăm sóc trong không gian sống của mình.

Anh Minh Trí (khách tham quan) chia sẻ, anh biết đến triển lãm kiểng lá thông qua thông tin được đăng trên các trang fanpage của các nhà vườn. Dù ở nhà đã có 7 chậu kiểng đang được anh chăm sóc, anh vẫn đang tìm thêm những chậu cây mới nhỏ gọn hơn, để bài trí trong phòng của mình.

Triển lãm kiểng lá thu hút cả những du khách nhí ẢNH: NGÂN ĐOÀN

Còn đối với bé Khánh Vy (8 tuổi, ở phường Bình Hòa), triển lãm như một khu vườn hiện thực hóa những hình ảnh cây cối mà bé chỉ có thể nhìn thấy trên các video. Chị Phi Yến, mẹ của bé, chia sẻ rằng ở nhà bé thích xem nhiều video liên quan đến các loài cây lạ. Việc biết đến hoạt động này chỉ là một sự tình cờ nhưng đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ cho bé, và bé rất thích thú khi ở đây.