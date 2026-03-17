Mái tóc bạc phơ, dáng người giản dị, làn da nám sạm theo năm tháng, nhưng ánh mắt vẫn bừng sáng. GS.TS Lê Ngọc Thạch đã dành gần cả đời mình cho khoa học và cả sự sẻ chia. Ở tuổi gần 80, ông vẫn âm thầm cống hiến hết mình cho cộng đồng, bằng những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Sau hơn 40 năm đứng trên bục giảng, hướng dẫn sinh viên từ bậc đại học đến tiến sĩ, ông vẫn giữ trong mình tinh thần phục vụ: không chỉ phục vụ tri thức mà còn phục vụ cộng đồng.

Khi nghỉ hưu vào năm 2014, thay vì chọn an nhàn, ông nhận thấy bản thân còn đủ sức khỏe và thời gian, nên đã tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện do Hội Cựu học sinh trường Petrus Ký - Lê Hồng Phong tổ chức, từ năm 2015 đến nay, trọn vẹn hơn 1 thập kỷ.

GS.TS Lê Ngọc Thạch đã tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện được 10 năm nay ẢNH: CHUNG PHÁT

Triết lý “còn xài được còn làm” của giáo sư 10 năm bưng cơm từ thiện

Với ông, thiện nguyện không phải để tìm danh vọng hay địa vị, mà đơn giản là “làm được thì làm, giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu”. Những suất cơm xã hội do ông cùng các tình nguyện viên phát cho người nghèo, những phần học bổng trao tặng đến các em học sinh hiếu học, đều được ông xem như trách nhiệm và niềm vui của mình.

Ông không xem công việc thiện nguyện là hành động cao sang mà chỉ đơn giản là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, từ việc phát cơm cho người nghèo, hỗ trợ các mái ấm, đến trao học bổng cho học sinh, sinh viên.

Dù đã gần 80 tuổi, GS.TS Lê Ngọc Thạch vẫn miệt mài đứng lớp dạy hai môn học và viết sách, coi đó như cách duy trì sức khỏe và sự gắn bó với nghề. Ông hiểu rõ sức khỏe là tài sản quý giá nhất, và từng ngày còn làm được là còn có ý nghĩa. Sống giản đơn, tâm hồn giàu lòng bao dung, ông vẫn âm thầm giữ vững lời hẹn với cuộc đời: cho đến khi không còn sức lực, ông sẽ không ngừng trao đi những giá trị mà ông có thể.