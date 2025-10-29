U.60 miền Tây làm ‘shipper’ từ thiện: Cách trao cơm chay làm ai cũng mến

Khoảng 2 năm nay, tiếng rao lảnh lót này đã trở nên quen thuộc với những bà con sống ở ấp Nhơn Lộc 1, ấp Thị Tứ và trong khu chợ truyền thống Phong Điền (xã Phong Điền, TP.Cần Thơ). Đó là lời mời nhiệt thành của ông Phan Thanh Kiệt, 54 tuổi, một “shipper” chăm chỉ chở cơm chay từ thiện tặng bà con khó khăn khiến ai cũng mến.

Ông Phan Thanh Kiệt, 54 tuổi, một “shipper” chăm chỉ chở cơm chay từ thiện tặng bà con khó khăn khiến ai cũng mến ẢNH: THANH DUY

Thời trẻ, cả gia đình ông bôn ba kiếm sống nhiều nơi ở Bình Dương, An Giang, Sóc Trăng (cũ). Ông là thợ hồ, vợ bán quán ăn kiếm đồng vào đồng ra. Hơn 2 năm trước, mẹ của ông Kiệt bệnh mất, ông quyết định ở lại quê nhà xã Phong Điền để lo hương hỏa. Cùng lúc này, bếp ăn Phước Thiện Nhơn Ái mới thành lập, thấy ít nam nên ông đã tham gia góp sức và nhận phần làm shipper tặng cơm.

Hàng ngày, bếp ăn Phước Thiện Nhơn Ái nấu khoảng 400 hộp cơm. Từ sáng sớm các cô chú lớn tuổi đã quây quần cùng nhau chuẩn bị. Mọi người tranh thủ nấu tới khoảng 9 giờ xong phần cơm nóng, thức ăn. Để sau khi phân chia vào hộp, tầm 10 giờ là ông Kiệt sẽ đi trao cho kịp cơm trưa.

Mỗi lần đi phát, ông Kiệt chất lên chiếc xe máy cũ khoảng 170 hộp cơm. Ông phải bỏ thời gian sắp xếp từng hộp sát vào nhau mới chở hết. Món ăn toàn đồ chay, thường có dưa chua, đồ mặn và canh đi kèm. Từ bếp ăn, ông chạy hàng chục cây số để trao cơm cho bà con. Bếp ăn làm từ tâm nên ông cũng góp sức bằng cả tấm lòng. Tiền xăng xe là ông Kiệt tự đổ, nhưng nắng mưa ông đều cố gắng đúng giờ.

Ông nhiệt tình nên người lạ hóa người quen, ai cũng yêu quý ẢNH: THANH DUY

Càng ý nghĩ khi nhiều tháng nay, đồng hành cùng ông còn có vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh (56 tuổi). Bà cũng thường xuyên sang gian bếp nghĩa tình này để phụ giúp cho thức ăn vào bọc, dọn dẹp xoong nồi, lau chùi khu vực nấu. Khi ông Kiệt phát cơm xong, khoảng 13 giờ trở về với mớ rau củ mới, bà lại nhanh chân đến bếp ăn tiếp tay cắt gọt để sáng mai có sẵn nguyên liệu chế biến.

Ông Kiệt cho biết, một người con của ông đang chạy shipper, 2 người còn lại đang làm việc tại tỉnh Bình Dương (cũ). Hàng tháng, mỗi người con đều trích một phần tiền lương gửi cho bố mẹ. Khoảng 2 năm nay, vợ chồng ông ở nhà nên có thời gian rộng rãi làm việc thiện nguyện.

Trong công việc, nếu bà Hạnh được lòng bà con ở sự cần cù, thì ông Kiệt tạo được thiện cảm bởi sự vui tính với vai trò “shipper”. Cứ chạy một đoạn vắng là ông lại rao vui “cơm chay miễn phí, miễn ship đây”. Hễ thấy người bán vé số, bán ve chai đi rong ruổi ngoài đường là chủ động tấp xe lại mời. Ông nhiệt tình nên người lạ hóa người quen, ai cũng yêu quý.

Cứ chạy một đoạn vắng là ông lại rao vui “cơm chay miễn phí, miễn ship đây” ẢNH: THANH DUY

Sự tử tế của người tặng cơm khiến những tiểu thương trong chợ cảm kích. Giữa trưa nắng, thấy ông Kiệt chạy xe bon bon trong chợ, một người bán nước pha tặng ông ngay một ly đậu nành mát lạnh để tiếp sức. Có những tiểu thương tuy chẳng nhận cơm nhưng đã rộng lòng gửi tặng bó cải xanh, mớ bạc hà, bọc rau muống… Sự lan tỏa này chính là điều quan trọng nhất đã giúp gian bếp nghĩa tình luôn đỏ lửa yêu thương.