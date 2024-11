Triệt phá 2 xưởng sản xuất hàng hiệu giả mạo ở 'thủ phủ hàng nhái' La Phù

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), ngày 30.10 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an H.Hoài Đức (Công an TP.Hà Nội) đã kiểm tra, triệt phá 2 cơ sở sản xuất hàng hóa giả mạo các thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm thời trang giả mạo các thương hiệu lớn tại 2 cơ sở sản xuất tại xã La Phù, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội ẢNH. Q.L

Cụ thể, đoàn liên ngành đã kiểm tra điểm kinh doanh tại địa chỉ số 27 ngõ 23 đường La Phù, thôn Chùa Tổng, xã La Phù, H.Hoài Đức và phát hiện 1 lao động sử dụng 1 máy gắn nhãn mác kỹ hiệu Tudor TD-3730 để thực hiện việc dập nhãn mác các nhãn hiệu Adidas, Tommy Hilfiger, Uniqlo vào các sản phẩm tất chân. Ngoài ra, cơ sở này còn có 1 lao động đang đóng gói sản phẩm vào túi ni lông để đưa tiêu thụ.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 17.000 chiếc nhãn mác hiệu Uniqlo, 20.000 chiếc nhãn mác hiệu Tommy Hilfiger.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện số lượng lớn hàng hóa thành phẩm gồm 2.000 đôi tất chân nhãn hiệu Adidas, 4.900 đôi tất chân nhãn hiệu Tommy Hilfiger, 23.100 đôi tất chân nhãn hiệu Uniqlo.

Sản phẩm tất được dập nhãn các thương hiệu nổi tiếng chờ đưa đi tiêu thụ ẢNH: Q.L

Toàn bộ số hàng hóa trên có chữ và hình nhãn hiệu Adidas, Tommy Hilfiger, Uniqlo đã in trực tiếp vào sản phẩm, không thể bóc tách, tháo rời khỏi sản phẩm. Nhưng khi làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan đến số hàng hóa nói trên.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành của Đội Quản lý thị trường 24 và Công an H.Hoài Đức tiếp tục kiểm tra điểm kinh doanh số 21 ngõ 204 đường La Phù, thôn Chùa Tổng, xã La Phù, phát hiện cơ sở này có 1 lao động đang sử dụng 1 máy may để thực hiện việc may kín đầu sản phẩm tất.

Sau đó, những sản phẩm này tiếp tục được đưa vào thiết bị định hình, bó lại và đưa hàng hóa về địa điểm kinh doanh ở số 27 ngõ 23 đường La Phù, thôn Chùa Tổng, xã La Phù để dập nhãn hiệu Adidas, Puma...

Cơ quan chức năng phát hiện hàng chục nghìn nhãn mác giả mạo thương hiệu nổi tiếng chờ dập vào sản phẩm ẢNH: Q.L

Qua kiểm tra, đoàn đã lập biên bản tạm giữ 150 đôi tất chân sản phẩm có in sẵn chữ và hình nhãn hiệu Adidas, 2.400 đôi tất chân nhãn hiệu Adidas, 2.900 đôi tất chân nhãn hiệu Puma.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan đến số hàng hóa trên; toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas, Puma.

Trong nhiều năm nay, La Phù được coi là "thủ phủ" sản xuất bánh kẹo giả mạo, nhái theo các thương hiệu nổi tiếng. Khu vực này còn có những cơ sở sản xuất hàng giả trong lĩnh vực thời trang.



Trong 2 vụ việc nêu trên, đoàn kiểm tra liên ngành của Đội Quản lý thị trường 24 và Công an H.Hoài Đức đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, máy móc và nhãn mác phát hiện trong quá trình kiểm tra để tiếp tục điều tra, làm rõ.