Triệt phá đường dây bán cần sa quy mô lớn do vợ chồng trẻ điều hành

Sáng 16.3, Công an TP.Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá đường dây mua bán trái phép cần sa trên không gian mạng, bắt giữ 6 người, thu giữ khoảng 20 kg cần sa.

Lực lượng chức năng khám xét thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng đã xác lập chuyên án 226V để đấu tranh với một đường dây mua bán cần sa hoạt động tinh vi trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang cá nhân và hội nhóm như WeedDaNang-net, WEEDCATSHOP, Blck, Rec420, Red Eyes Club, 420 Farmer, RedCat, BlackCat… đăng tải công khai việc chào bán cần sa, thu hút hàng trăm thành viên tham gia. Các giao dịch được thực hiện qua Telegram, WhatsApp, Facebook.

Ngày 14.3, nhiều tổ trinh sát đồng loạt triển khai lực lượng bắt quả tang 6 người liên quan, gồm: Nguyễn Hoài Nam (26 tuổi, ở xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), Lê Hồng Phương (30 tuổi, quê Đắk Lắk, ở phường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), Trương Như Thái Nguyên (37 tuổi, ở phường Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và Tô Thanh Phong Hòa (23 tuổi), Nguyễn Đào Hà Anh (31 tuổi), Nguyễn Thị Vọng (vợ của Nam, 29 tuổi, cùng ở tỉnh Gia Lai).

Cơ quan điều tra xác định vợ chồng Nam và Vọng là hai người cầm đầu đường dây. Để che giấu hoạt động phạm tội, vợ chồng này lập shop bán quần áo trên Facebook, thường xuyên livestream kinh doanh để tạo vỏ bọc.

Các nghi phạm nhập số lượng lớn quần áo cũ, sau đó giấu các gói cần sa bên trong rồi đóng gói gửi qua các công ty chuyển phát nhanh. Việc giao dịch được thực hiện thông qua các nhóm Telegram kín, người tham gia phải quét mã QR để vào nhóm, không công khai số điện thoại.

Các tài khoản quản trị điều hành hoạt động mua bán và thanh toán bằng tiền điện tử USDT nhằm tránh bị phát hiện.

Khám xét tại nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ khoảng 20 kg thảo mộc khô nghi là cần sa cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Trước đó, tháng 1.2026, liên quan chuyên án này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ 4 người quốc tịch Nga về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Những người này nhiều lần mua cần sa từ vợ chồng Nam, Vọng, sau đó lập các trang web bán lại cho người nước ngoài sinh sống, du lịch tại TP.Đà Nẵng để thu lợi bất chính.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng đã tạm giữ các nghi phạm để tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.