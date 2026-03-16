Thời sự

Triệt phá đường dây bán cần sa quy mô lớn do vợ chồng trẻ điều hành

Huy Đạt
Huy Đạt
16/03/2026 08:39 GMT+7

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán cần sa quy mô lớn trên không gian mạng, bắt giữ 6 người.

Sáng 16.3, Công an TP.Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá đường dây mua bán trái phép cần sa trên không gian mạng, bắt giữ 6 người, thu giữ khoảng 20 kg cần sa.

Lực lượng chức năng khám xét thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng đã xác lập chuyên án 226V để đấu tranh với một đường dây mua bán cần sa hoạt động tinh vi trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang cá nhân và hội nhóm như WeedDaNang-net, WEEDCATSHOP, Blck, Rec420, Red Eyes Club, 420 Farmer, RedCat, BlackCat… đăng tải công khai việc chào bán cần sa, thu hút hàng trăm thành viên tham gia. Các giao dịch được thực hiện qua Telegram, WhatsApp, Facebook.

Ngày 14.3, nhiều tổ trinh sát đồng loạt triển khai lực lượng bắt quả tang 6 người liên quan, gồm: Nguyễn Hoài Nam (26 tuổi, ở xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), Lê Hồng Phương (30 tuổi, quê Đắk Lắk, ở phường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), Trương Như Thái Nguyên (37 tuổi, ở phường Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và Tô Thanh Phong Hòa (23 tuổi), Nguyễn Đào Hà Anh (31 tuổi), Nguyễn Thị Vọng (vợ của Nam, 29 tuổi, cùng ở tỉnh Gia Lai).

Cơ quan điều tra xác định vợ chồng Nam và Vọng là hai người cầm đầu đường dây. Để che giấu hoạt động phạm tội, vợ chồng này lập shop bán quần áo trên Facebook, thường xuyên livestream kinh doanh để tạo vỏ bọc.

Vợ chồng Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Thị Vọng cầm đầu đường dây bán cần sa quy mô "khủng"

Các nghi phạm nhập số lượng lớn quần áo cũ, sau đó giấu các gói cần sa bên trong rồi đóng gói gửi qua các công ty chuyển phát nhanh. Việc giao dịch được thực hiện thông qua các nhóm Telegram kín, người tham gia phải quét mã QR để vào nhóm, không công khai số điện thoại.

Các tài khoản quản trị điều hành hoạt động mua bán và thanh toán bằng tiền điện tử USDT nhằm tránh bị phát hiện.

Khám xét tại nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ khoảng 20 kg thảo mộc khô nghi là cần sa cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Công an thu giữ khoảng 20 kg thảo mộc khô nghi là cần sa tại nơi ở của các nghi phạm

Trước đó, tháng 1.2026, liên quan chuyên án này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ 4 người quốc tịch Nga về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Những người này nhiều lần mua cần sa từ vợ chồng Nam, Vọng, sau đó lập các trang web bán lại cho người nước ngoài sinh sống, du lịch tại TP.Đà Nẵng để thu lợi bất chính.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng đã tạm giữ các nghi phạm để tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.

Triệt phá đường dây trồng, mua bán cần sa quy mô lớn tại Đà Nẵng

Triệt phá đường dây trồng, mua bán cần sa quy mô lớn tại Đà Nẵng

Một đường dây trồng, tàng trữ và mua bán cần sa với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP.Đà Nẵng vừa bị lực lượng công an triệt phá.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
