Triệt phá đường dây khai thác cát lậu quy mô lớn tại Quảng Ninh

Ngày 14.10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn xảy ra tại TP.Uông Bí.



Các đối tượng có liên quan đến vụ án bị bắt giữ ẢNH: NGUYỄN KHÁNH

Liên quan đến vụ án này, hiện nay Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ 8 đối tượng có liên quan.

Cụ thể, theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, lợi dụng việc được chính quyền địa phương cho phép thuê sử dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản tại khu vực ven bờ lạch cống 3 cửa, đầm Vành Kiệu lối ra sông Đá Bạc, thuộc khu vực giáp ranh giữa P.Phương Nam và P.Phương Đông (TP.Uông Bí) Phùng Văn Khanh (52 tuổi, trú tại tổ 1, khu Hợp Thành, P.Phương Nam) đã cấu kết với nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành khác nhau để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.

Trong vụ án này, lực lượng công an đã bắt giữ triệt để 3 nhóm đối tượng, từ khai thác, vận chuyển cho đến tiêu thụ cát trái phép.

Phương tiện hút cát trái phép bị lực lượng công an bắt giữ ẢNH: NGUYỄN KHÁNH

Ngoài Phùng Văn Khanh, 7 đối tượng còn lại bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Thành Giang (29 tuổi, trú tại P.Văn Đức, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương); Thái Huy Bình (42 tuổi, trú tại P.Thanh Sơn, TP.Uông Bí); Đỗ Văn Hữu (36 tuổi, trú tại xã Xuân Bắc, H.Xuân Trường, tỉnh Nam Định); Đoàn Xuân Chiến (37 tuổi, trú tại xã Xuân Giang, H.Xuân Trường, tỉnh Nam Định); Vũ Ngọc Diệp (42 tuổi, trú tại xã Xuân Bắc, H.Xuân Trường, tỉnh Nam Định); Ứng Xuân Trường (38 tuổi, trú tại xã Nam Triều, H.Phú Xuyên, TP.Hà Nội) và Vũ Văn Cường (36 tuổi, trú tại xã Dương Đức, H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, vào tháng 4, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn với sự tham gia của nhiều đối tượng tại khu vực trên nên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập chuyên án đấu tranh.

Đáng chú ý, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định đây là một tổ chức đường dây chuyên khai thác cát trái phép quy mô rất lớn với rất nhiều đối tượng hoạt động khép kín. Phương thức hoạt động chủ yếu vào ban đêm và có sự phân vai rất rõ ràng từng người, từng nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng này khai thác hằng đêm, mỗi đêm khai thác cả nghìn khối sau đó vận chuyển mang đi các tỉnh phía bắc để tiêu thụ.

Đến tối ngày 10.10, các mũi trinh sát đã bí mật tiếp cận và bắt quả tang hành vi khai thác cát trái phép của nhóm đối tượng trên.

Địa điểm hút cát khá hiểm trở gây khó khăn cho hoạt động điều tra ẢNH: NGUYỄN KHÁNH

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện gần 20 đối tượng cùng 5 phương tiện thủy các loại có biển kiểm soát và không gắn biển kiểm soát được lắp đặt hệ thống máy hút, sàng cát đang thực hiện việc hút cát từ lòng sông bơm lên các khoang tàu.

Nhóm đối tượng này đều là những người sinh sống tại địa phương, nên có quan hệ, quen biết với nhau và một số người trên địa bàn giúp sức. Trong quá trình khai thác cát trái phép đều phân công cảnh giới trong ngoài, trên dưới rất khép kín. Vị trí khai thác lại nằm ở khu vực lạch của sông Đá Bạc, xung quanh là núi đá, cây cối rậm rạp để trinh sát tiến vào gặp rất nhiều khó khăn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Phùng Văn Khanh và Thái Huy Bình giữ vai trò cầm đầu trực tiếp liên hệ thuê người, tổ chức khai thác cát trái phép cũng như quản lý, đo kiểm đếm số lượng khai thác cát từng ngày và chỉ đạo Đỗ Văn Hữu cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội, sau đó bán, thu tiền từ các đối tượng mua cát.

Các đối tượng còn lại tích cực giúp sức cho việc khai thác, trực tiếp điều khiển tàu, vận hành máy hút cát và bơm lên các tàu để đưa đi tiêu thụ. Từ thời điểm hoạt động cho đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng trên đã khai thác trót lọt hàng trên 20 nghìn m3 cát, thu lợi bất chính trên 4 tỉ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.