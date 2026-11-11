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    Triệt phá đường dây lừa 'chạy' viên chức giáo dục, chiếm đoạt hàng tỉ đồng tại Cao Bằng

    Tuấn Minh
    Tuấn Minh
    Ngày 11.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn 'chạy' đỗ viên chức ngành giáo dục năm 2026.

    Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, các bị can đều ở Cao Bằng, gồm: Triệu Thị Tuyết (45 tuổi; trú tại tổ dân phố Duyệt Trung 1, P.Tân Giang), Hà Thị Lệ (45 tuổi, trú tại tổ dân phố Ngọc Pha, P.Nùng Trí Cao), Nông Thị Bông (35 tuổi, trú tại xóm Hồng Định 5, xã Hạnh Phúc) và Hoàng Ngọc Thái (50 tuổi, trú tại xóm Tục Mỹ, xã Phục Hòa).

    Phá đường dây lừa 'chạy' viên chức giáo dục hàng tỉ đồng tại Cao Bằng - Ảnh 1.

    Các đối tượng (từ trái qua) Nông Thị Bông, Hoàng Ngọc Thái, Hà Thị Lệ, Triệu Thị Tuyết tại cơ quan công an

    ẢNH: CÔNG AN TỈNH CAO BẰNG

    Lợi dụng tâm lý lo lắng của các thí sinh dự thi tuyển dụng viên chức, nhóm này đã tung tin giả về việc có "mối quan hệ" với cán bộ Sở Nội vụ, cam kết "bao đỗ 100%" và hứa sẵn sàng hoàn tiền nếu thi trượt nhằm giăng bẫy những người có nhu cầu dự tuyển.

    Thông qua mạng lưới môi giới nhiều tầng, các đối tượng đã đẩy giá "chạy việc" lên mức 200 - 300 triệu đồng/hồ sơ để chia nhau tiền chênh lệch.

    Theo kết quả điều tra, chỉ trong thời gian ngắn, số tiền nhóm đối tượng lừa đảo thu về cực lớn. Trong đó, bị can Hà Thị Lệ nhận hơn 6,5 tỉ đồng của 33 trường hợp; Hoàng Ngọc Thái nhận gần 3,2 tỉ đồng và Nông Thị Bông nhận hơn 2,7 tỉ đồng. Để che giấu hành vi tội phạm, những đối tượng này yêu cầu nạn nhân xóa toàn bộ tin nhắn và tài liệu liên quan đến giao dịch.

    Tiến hành khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã thu giữ lượng lớn hồ sơ, sổ sách, chứng từ giao dịch ngân hàng và thiết bị lưu trữ dữ liệu có liên quan.

    Căn cứ chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố nhóm đối tượng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

    Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

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    Cao Bằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cảnh sát điều tra giáo dục

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