Ngày 9.11, Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của một nhóm người nước ngoài bị phát hiện cư trú bất hợp pháp và nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Công an phát hiện nhóm người nước ngoài nghi lập sàn chứng khoán ảo lừa đảo ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm rà soát người nước ngoài cư trú bất hợp pháp và hoạt động trái phép trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện một tụ điểm có dấu hiệu nghi vấn tại phường Tân Mỹ.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát ghi nhận căn nhà số A2-12 khu dân cư Everich 3 (phường Tân Mỹ) có nhiều biểu hiện bất thường.

Nhóm người bên trong sinh hoạt hoàn toàn khép kín, toàn bộ hệ thống cửa đều dán kín mít. Hằng ngày, chỉ duy nhất một người bước ra ngoài để mua thực phẩm, nhu yếu phẩm mang về tiếp tế cho cả nhóm.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4.11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) phối hợp Công an phường Tân Mỹ bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 14 người nước ngoài đang lưu trú nhưng không thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định, gồm 13 người mang quốc tịch Trung Quốc và 1 người mang quốc tịch Ma Rốc.

Khám xét hiện trường, công an thu giữ lượng lớn tang vật phục vụ hoạt động công nghệ cao gồm: 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị phát sóng wifi.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều tập tài liệu, kịch bản chi tiết nghi vấn phục vụ cho đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Bước đầu đấu tranh, cơ quan chức năng xác định nhóm quản lý đã lên mạng xã hội tuyển dụng công dân Trung Quốc, sau đó hướng dẫn, bao trọn chi phí đưa những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới giáp Campuchia và Trung Quốc.

Sau khi vào nội địa an toàn, các đối tượng bố trí xe đưa họ về tại căn nhà trên để làm việc.

Thủ đoạn của ổ nhóm này là lập ra các sàn giao dịch chứng khoán ảo mô phỏng giao diện của các sàn quốc tế uy tín, đồng thời tạo các đường link dẫn dụ có tên miền gần giống nhằm đánh lừa các nạn nhân. Nhân viên trong nhà được cấp danh sách data cùng các kịch bản soạn sẵn, sử dụng ứng dụng nhắn tin WhatsApp để làm quen, lôi kéo con mồi rót vốn đầu tư.

Khi người dùng dính bẫy, nhóm này cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng do các đối tượng cầm đầu chuẩn bị sẵn để nhận tiền. Trên hệ thống sàn ảo, nhóm quản trị can thiệp kỹ thuật điều chỉnh cho con số lợi nhuận nhảy vọt, kích thích lòng tham để nạn nhân nạp thêm các khoản tiền lớn hơn rồi khóa lệnh, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Hiện vụ việc đã được PA08 báo cáo Ban giám đốc Công an TP.HCM để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.