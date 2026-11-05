Người dân mong muốn xử lý kịp thời các hành vi lừa đảo trực tuyến

Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có báo cáo về Công tác Mặt trận tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11.2026.

Theo đó, tháng 10, tình hình các tầng lớp nhân dân và tư tưởng đội ngũ đoàn viên, hội viên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; công tác quản lý, điều hành của Chính phủ và hệ thống chính quyền địa phương các cấp.

Phản ánh về những mong muốn của nhân dân và người lao động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, nhân dân và người lao động mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục có chính sách cải cách tiền lương, bình ổn các mặt hàng chiến lược, giảm lãi suất ngân hàng, hỗ trợ các khoản vay an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất.

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Đồng thời, mong muốn Đảng, Nhà nước chăm lo thiết thực đời sống người dân tại những địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, khu vực biên giới, hải đảo; quyết liệt khắc phục kịp thời tình trạng thiếu sách giáo khoa cho học sinh các cấp.

Người dân cũng mong muốn đẩy mạnh công tác quản lý xã hội, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng mạng xã hội lừa đảo trực tuyến; buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thuốc chữa bệnh, chất cấm trong chăn nuôi.

Nhân dân lo lắng trước những hành vi côn đồ, bạo lực gây thiệt hại về người và tài sản; công tác phòng cháy, chữa cháy; tình trạng ngập úng và nguy cơ thiếu nước sạch tại nhiều địa phương.

Nhân dân một số địa phương còn băn khoăn về công tác quy hoạch, thu hồi đất đai, nhà ở, đền bù giải phóng mặt bằng… chưa được công khai, minh bạch tác động xấu đến dư luận, tư tưởng, tình cảm của người dân.

Kiện toàn tổ chức bộ máy

Đề cập đến trọng tâm công tác tháng 11, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết sẽ triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định 659-QĐ/TW ngày 2.11.2026 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan T.Ư của tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, sẽ tập trung tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ đi vào hoạt động hiệu quả.

Đồng thời, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 11 sẽ đổi mới phương thức, hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; chủ động phối hợp đề xuất kiện toàn đội ngũ Ban Công tác Mặt trận. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác.



