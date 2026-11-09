Công an tạm giữ cặp đôi dàn cảnh lừa đảo tiểu thương bán rau củ

Ngày 9.11, cơ quan chức năng cho biết, Công an xã Xuân Thới Sơn phát thông báo tìm nạn nhân của hai đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (62 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (50 tuổi, cùng ở TP.HCM) liên quan vụ dàn cảnh lừa đảo tiểu thương bán rau củ trên địa bàn.

Nguyễn Trọng Nghĩa tại trụ sở công an ẢNH: CAN

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện hai người có biểu hiện nghi vấn nên Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tiến hành xác minh, mời làm việc đối với Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài nên đã bàn bạc, lên kế hoạch đi chiếm đoạt tài sản. Mục tiêu của cặp đôi là các sạp buôn bán rau, củ, quả ven đường hoặc trong chợ.

Khi tiếp cận, một người giả vờ mua món hàng nhỏ trị giá khoảng 10.000 - 20.000 đồng, đồng thời cố tình gây lộn xộn khiến người bán mất tập trung. Lợi dụng tình huống này, đối tượng khăng khăng cho rằng mình đã đưa tờ tiền 500.000 đồng và yêu cầu người bán trả lại tiền thừa.

Thực tế, các đối tượng chưa hề đưa tiền cho người bán. Bằng thủ đoạn lừa đảo này, cả hai đã thực hiện trót lọt nhiều vụ chiếm đoạt tiền của các chủ hàng trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn cùng các khu vực lân cận.

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết tại trụ sở công an ẢNH: CAN

Hiện Công an xã Xuân Thới Sơn đang tiếp tục phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã Xuân Thới Sơn phát thông báo tìm nạn nhân của hai đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết. Ai là bị hại, vui lòng đến trụ sở Công an xã Xuân Thới Sơn (số 62 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Sơn) hoặc liên hệ đại úy Trần Thanh Quang qua số điện thoại 0988.619.641 để được phối hợp giải quyết theo luật định.