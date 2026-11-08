Công an Gia Lai chặn đứng vụ lừa đảo trên mạng để 'nhận quà ngoại quốc'

Ngày 8.11, Công an xã Đak Đoa (Gia Lai) cho biết vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo trên mạng bằng thủ đoạn làm quen, tạo tình cảm rồi dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền để nhận quà từ nước ngoài.

Trước đó, qua Fanpage "Công an xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai", ban quản trị tiếp nhận tin báo của người dân về một phụ nữ có biểu hiện bất thường tại khu vực Trung tâm thương mại chợ xã Đak Đoa, đang tìm tiệm điện thoại để nhờ chuyển một khoản tiền lớn.

Công an xã lập tức cử tổ công tác đến xác minh, tiếp cận chị L.T (39 tuổi, ở thôn 6, xã Đak Đoa). Thời điểm này, chị T. đang cầm tiền mặt và chuẩn bị nhờ chuyển khoản.

Qua xác minh, lực lượng chức năng biết sáng 6.11, chị T. đã bán sợi dây chuyền là kỷ vật do mẹ tặng, được 14 triệu đồng. Chị dự định chuyển số tiền này vào một tài khoản lạ để đóng khoản "phí dịch vụ sân bay", nhận hộp quà được gửi từ nước ngoài.

Nhận thấy chị T. có dấu hiệu bị lừa đảo, công an yêu cầu chị dừng giao dịch, đồng thời liên hệ người thân phối hợp xử lý. Gia đình cùng lực lượng chức năng đến cơ sở kinh doanh vàng bạc nơi chị vừa bán dây chuyền để thương lượng, hỗ trợ nhận lại kỷ vật.

Chị T. thoát khỏi vụ lừa đảo trên không gian mạng bằng chiêu trò bẫy tình ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, Công an xã Đak Đoa mời chị T. và gia đình về trụ sở làm việc, giải thích thủ đoạn lừa đảo qua mạng.

Chị T. cho biết trước đó đã kết bạn trên Facebook với tài khoản "Hough Le", người này tự xưng sống tại Seoul (Hàn Quốc). Sau thời gian nhắn tin, đối tượng tán tỉnh, tạo lòng tin rồi gửi hình ảnh hoa, điện thoại, quần áo, trang sức và ngoại tệ, nói đã đóng thành thùng quà gửi về Việt Nam tặng chị.

Khi thông báo quà đã đến sân bay, người này yêu cầu chị T. đóng 14 triệu đồng "phí dịch vụ sân bay" mới được nhận hàng. Do không sử dụng tài khoản ngân hàng, chị đem bán dây chuyền, mang tiền ra khu vực chợ nhờ người chuyển khoản.

Vụ việc được người dân phát hiện, báo tin kịp thời nên chị T. chưa chuyển tiền cho đối tượng và nhận lại được sợi dây chuyền. Công an xã Đak Đoa khuyến cáo người dân cảnh giác với những người quen qua mạng hứa gửi quà, sau đó yêu cầu nộp phí, thuế hoặc tiền thông quan; cần xác minh kỹ thông tin và báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.