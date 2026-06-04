Triệt phá băng nhóm dùng 'bẫy tình' lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Ngày 4.6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Tân Kỳ (Nghệ An) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều nạn nhân.

Các nghi phạm bị bắt giữ ẢNH: C.A

Cơ quan công an xác định kẻ cầm đầu băng nhóm này là Nguyễn Đăng Dũng (36 tuổi, ngụ xã Tân Kỳ, Nghệ An). Trước đó, Dũng sang Campuchia, lập công ty văn phòng và trực tiếp điều hành với tư cách giám đốc, sau đó tuyển nhân viên vào công ty để hoạt động lừa đảo. Đồng phạm với Dũng là Phạm Văn Tùng (31 tuổi) và Nguyễn Đăng Hiếu (33 tuổi), đều ngụ xã Tân Kỳ.

Nạn nhân của băng nhóm này là những người đàn ông khá giả. Để dễ dẫn dụ bị hại, nhóm này đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo mang danh phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp, cuộc sống khá giả, sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen với các nam nạn nhân để giăng "bẫy tình". Khi nạn nhân đã "say tình ảo" và tin tưởng, nhóm này dẫn dụ chuyển tiền mua hàng để hưởng "hoa hồng khủng" rồi chiếm đoạt tiền.

Nguyễn Đăng Dũng tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi Campuchia ra quân tấn công trấn áp tội phạm lừa đảo tại các đặc khu, nhóm này trốn về Việt Nam rồi lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận từ tháng 5.2023 đến khi bị bắt, đã lừa 63 nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt 36,5 tỉ đồng, trong đó có bị hại bị băng nhóm này lừa hơn 6,6 tỉ đồng trong vòng 4 ngày.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là bị hại trong vụ án này liên hệ với đơn vị để được hướng dẫn, giải quyết.