Công an TP.HCM tìm nạn nhân bị thanh niên 20 tuổi đăng ảnh xe sang lừa tình

Ngày 21.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra thông báo những ai từng là nạn nhân của Trần Thanh Duy (20 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) cần sớm liên hệ Công an phường Gia Định (số 280 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM), gặp cán bộ điều tra Đỗ Đức Anh để được phối hợp giải quyết theo quy định.

Trần Thanh Duy vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thanh Duy tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài cá nhân, bị can này thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội các bức ảnh chụp chung với nhiều dòng xe đắt tiền như Mercedes, BMW. Việc này nhằm xây dựng "vỏ bọc" đại gia, giàu có và sang chảnh để tiếp cận, làm quen rồi lừa đảo các cô gái nhẹ dạ.

Tháng 5.2026, Duy quen biết chị N. (ở TP.HCM) qua mạng xã hội Facebook. Để tạo niềm tin với đối phương, Duy từng chuyển cho chị N. mượn 200.000 đồng.

Tối 24.5, Duy bắt taxi từ Tây Ninh đi TP.HCM gặp chị N. Cả hai sau đó cùng thuê phòng nghỉ qua đêm tại một quán cà phê trên đường Vạn Kiếp, phường Gia Định.

Tại đây, Duy viện lý do tìm hiểu việc mua điện thoại trả góp để mượn chiếc iPhone 17 Pro Max 256GB cùng tài khoản iCloud và mật khẩu của chị N. Nhận được máy, Duy giả vờ ra ngoài nghe điện thoại rồi nhanh chóng bắt taxi tẩu thoát thẳng về tỉnh Tây Ninh.

Trên đường trốn chạy, Duy tháo bỏ sim, đem bán chiếc điện thoại vừa chiếm đoạt được với giá 26 triệu đồng. Sau đó, bị can này chi 16,5 triệu đồng mua lại một chiếc iPhone 15 Pro Max để sử dụng, số tiền còn lại dùng chi tiêu cá nhân.

Nhận tin trình báo của nạn nhân vào ngày 28.5, Công an phường Gia Định đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, nhanh chóng xác định vị trí và mời Duy về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra.