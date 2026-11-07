Nhận giúp mua nhà ở nước ngoài rồi lừa đảo hơn 11 tỉ đồng

Ngày 7.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Hồng Thái (45 tuổi, ở khóm Vĩnh Hưng, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long), để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với bị can Đào Hồng Thái ẢNH: CÔNG AN VĨNH LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3.2025, Thái biết chị Đ.T.V (53 tuổi, ở phường Phú Nhuận, TP.HCM) có nhu cầu mua nhà ở nước ngoài để người thân sinh sống nên đã cùng với em gái là Đ.T.T.T (đang định cư tại nước ngoài) nhận giúp chị V. tìm mua nhà.

Trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 23.4.2025, do tin tưởng Thái và T. nên chị V. đã chuyển tiền nhiều lần cho Thái với tổng số tiền trên 11 tỉ đồng. Tuy nhiên, Thái không thực hiện việc tìm mua nhà ở nước ngoài cho chị V. mà sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân và không có khả năng trả lại tiền cho bị hại.

Vụ lừa đảo đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.