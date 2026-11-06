Cảnh báo 5 thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng

Ngày 6.11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 (9.11), tập trung vào công tác hòa giải ở cơ sở và phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Ông Trần Thắng phát biểu tại hội nghị ẢNH: VŨ ĐỨC

Tại hội nghị, trung tá Phạm Thùy Dung, cán bộ Phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang sử dụng nhiều phương thức tinh vi, lợi dụng công nghệ và các nền tảng trực tuyến để tiếp cận, thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo trung tá Phạm Thùy Dung, có 5 thủ đoạn nổi lên gồm: mạo danh cơ quan, tổ chức; sử dụng AI, Deepfake, Deep Voice để giả mạo hình ảnh, giọng nói; lừa đảo thông qua đầu tư tài chính, tuyển dụng việc làm; lừa đảo trong mua bán trực tuyến; đánh cắp dữ liệu và chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Đáng chú ý, các đối tượng có thể giả danh cơ quan chức năng, sử dụng văn bản giả mạo lệnh bắt giữ, phong tỏa tài sản để đe dọa, gây áp lực buộc nạn nhân chuyển tiền.

Bên cạnh đó, công nghệ AI bị lợi dụng để tạo hình ảnh, video, giọng nói giả, khiến các tình huống lừa đảo trở nên đáng tin hơn đối với người bị nhắm đến.

Trước những thủ đoạn này, trung tá Phạm Thùy Dung nhấn mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, phù hợp với từng địa bàn. Nội dung tuyên truyền cần gắn với các vụ việc, dẫn chứng thực tế để người dân dễ nhận diện và chủ động phòng tránh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh chuyển đổi số, việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng là yêu cầu cần thiết.

Ông đề nghị phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước tội phạm mạng.

Theo ông Trần Thắng, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam không nên chỉ dừng ở các hoạt động tuyên truyền trong một thời điểm mà cần được thực hiện thường xuyên, trở thành ý thức tự giác và hành động cụ thể trong đời sống.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng cần gắn với nhiệm vụ của Mặt trận trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát, phản biện xã hội và phát huy quyền làm chủ của người dân.

Ngoài chuyên đề phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng, hội nghị còn phổ biến một số nội dung chính của luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026.