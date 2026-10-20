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    Trao giải cuộc thi chính luận của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

    Vũ Thơ
    Vũ Thơ
    Ngày 19.10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 năm 2026, đồng thời phát động cuộc thi năm 2027.

    Tham dự chương trình có ông Ngô Đông Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Lê Hải Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo VN; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN.

    Trao giải cuộc thi chính luận của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng- Ảnh 1.

    Đại diện nhóm tác giả Báo Thanh Niên nhận giải C cuộc thi

    ẢNH: TUẤN MINH

    Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Long cho biết cuộc thi năm 2026 có 10.220 tác phẩm dự thi, tăng hơn 16 lần so với mùa giải năm 2025. Trong số các tác phẩm dự thi, 462 tác phẩm được đưa vào vòng sơ khảo cấp Đảng bộ, 100 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn gửi dự thi cấp T.Ư. Qua 2 vòng chấm độc lập, hội đồng giám khảo đã lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu để trao giải.

    Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Long chính thức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2027 trong toàn Đảng bộ và hệ thống MTTQ VN, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư.

    Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy trao 47 giải cá nhân, gồm 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 22 giải khuyến khích; đồng thời tặng bằng khen cho 8 tập thể xuất sắc. Đảng bộ T.Ư Đoàn được trao bằng khen tập thể xuất sắc trong triển khai cuộc thi.

    Báo Thanh Niên đạt 1 giải B và 1 giải C. Giải B là tác phẩm thể loại tạp chí: Mạng xã hội - "Trận địa" chính trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò nòng cốt của người trẻ VN của thạc sĩ Nguyễn Trần Duy, Thư ký tòa soạn. Giải C là tác phẩm video Những người lính không rời trận tuyến của nhóm tác giả Nguyễn Phạm Đăng Khoa (biên tập viên), thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thùy (Phó giám đốc Trung tâm phát triển nội dung số), thạc sĩ Phan Quốc Hiệu (biên tập viên), Sầm Thị Ánh (phóng viên) và Nguyễn Công Khởi (cộng tác viên).

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