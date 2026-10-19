Hơn 10.000 tác phẩm dự thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 19.10, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể T.Ư tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II năm 2026, đồng thời phát động cuộc thi năm 2027.

Tham dự chương trình có ông Ngô Đông Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Lê Hải Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Phi Long phát biểu tại chương trình ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và tạo đồng thuận xã hội.

Theo ông Long, cuộc thi năm 2026 có 10.220 tác phẩm dự thi, tăng hơn 16 lần so với năm 2025; tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc tham gia đạt 87,5%. Trong đó, 462 tác phẩm vào vòng sơ khảo cấp Đảng bộ, 100 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn gửi dự thi cấp T.Ư.

Cuộc thi còn thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, trong đó có các nhà nghiên cứu, đại diện tổ chức hữu nghị đến từ Nga, Brazil, Ấn Độ và Thụy Sĩ.

Ban tổ chức trao 47 giải cá nhân, gồm 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 22 giải khuyến khích; đồng thời tặng bằng khen cho 8 tập thể xuất sắc, trong đó có Đảng bộ T.Ư Đoàn.

Ông Ngô Đông Hải và ông Nguyễn Phi Long trao giải cho các tác giả đoạt giải A ẢNH: TUẤN MINH

Ban tổ chức chúc mừng 8 tập thể xuất sắc trong đó có Đảng bộ T.Ư Đoàn ẢNH: TUẤN MINH

Báo Thanh Niên đoạt 2 giải, gồm 1 giải B và 1 giải C

Giải B thuộc về tác phẩm thể loại tạp chí Mạng xã hội - "Trận địa" chính trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò nòng cốt của người trẻ Việt Nam của tác giả thạc sĩ Nguyễn Trần Duy, Thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên, thuộc Đảng bộ Báo Thanh Niên (Đảng bộ T.Ư Đoàn).

Giải C thuộc về tác phẩm video Những người lính không rời trận tuyến của nhóm tác giả: Nguyễn Phạm Đăng Khoa (Biên tập viên Báo Thanh Niên), thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thùy (Phó giám đốc Trung tâm phát triển nội dung số Báo Thanh Niên), thạc sĩ Phan Quốc Hiệu (Biên tập viên Báo Thanh Niên), Sầm Thị Ánh (phóng viên Báo Thanh Niên) và Nguyễn Công Khởi (cộng tác viên Báo Thanh Niên), thuộc Đảng bộ Báo Thanh Niên (Đảng bộ T.Ư Đoàn).

Đại diện nhóm phóng viên Báo Thanh Niên nhận giải C cuộc thi ẢNH: TUẤN MINH

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Long phát động cuộc thi năm 2027, đề nghị các cấp ủy phấn đấu 100% tổ chức đảng trực thuộc có tác phẩm dự thi cấp Đảng bộ.

Các tác phẩm cần bám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chú trọng thực tiễn, sử dụng số liệu được kiểm chứng, đưa ra kiến nghị khả thi; đồng thời phân biệt thông tin xuyên tạc với những ý kiến góp ý thiện chí, băn khoăn chính đáng của nhân dân. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phải bảo đảm kiểm chứng thông tin, quyền tác giả và trách nhiệm người viết.