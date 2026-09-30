Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư hoàn thành công tác cán bộ

Chiều 30.9, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể T.Ư.

Hội nghị do ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ trì.

Ông Đỗ Văn Chiến và bà Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị ẢNH: HÀ NHI

Chủ động khắc phục tồn tại

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát số 223 trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. Các đại biểu cho ý kiến, đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, đồng thời đánh giá cao quá trình làm việc khách quan, dân chủ, bám sát thực tiễn. Bà cho biết sẽ chỉ đạo Đảng bộ khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế được chỉ ra, không chờ văn bản kết luận chính thức.

Bên cạnh đó, bà làm rõ một số vướng mắc đặc thù của khối Mặt trận và các tổ chức hội quần chúng. Theo bà, việc áp dụng máy móc tiêu chuẩn tuyển dụng, bằng cấp, quy chuẩn chức danh cán bộ đối với một số hội đặc thù như Hội Người mù, Hội Người cao tuổi... còn thiếu thực tế, gây khó khăn cho công tác nhân sự.

Bà kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét cơ chế nhân sự linh hoạt, phù hợp hơn đối với khối tổ chức Hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị ẢNH: HÀ NHI

Vượt qua thách thức lớn trong tổ chức lại bộ máy

Phát biểu kết luận, ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao tinh thần phối hợp cầu thị của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư và biểu dương 6 nhóm ưu điểm, thành tích nổi bật đạt được.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, ưu điểm lớn nhất là Đảng bộ đã vượt qua thách thức lớn trong tổ chức lại bộ máy. Từ mô hình Đảng đoàn, đơn vị chuyển đổi thành một Đảng ủy thống nhất với 29 đầu mối trực thuộc, đồng thời tiếp nhận thêm bộ phận tham mưu về công tác dân vận.

Dù phải thực hiện đồng thời công tác tham mưu và tổ chức thực hiện, Đảng bộ vẫn duy trì hoạt động thông suốt, bảo đảm sự liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo, không để xảy ra tình trạng đứt quãng, phân tán hoặc bỏ trống nhiệm vụ.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: HÀ NHI

Công tác cán bộ cũng được triển khai với khối lượng lớn nhưng không làm gián đoạn hoạt động của cơ quan. Đảng ủy đã xem xét, quyết định 440 lượt nhân sự, hoàn thành 100% đại hội đảng bộ các cấp, gồm 25 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 56 tổ chức cơ sở đảng.

Đáng chú ý, trong quá trình sắp xếp nhân sự, Đảng ủy đã giải quyết chế độ, chính sách cho 366 trường hợp. Dù khối lượng luân chuyển, tinh gọn bộ máy lớn, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo; không có tập thể, cá nhân vi phạm.

Ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao việc Đảng bộ lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại hội các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng xuyên suốt đến cấp xã.

Hoạt động này tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần củng cố vai trò tuyên truyền, vận động và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đối với việc sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương.

Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao tính chủ động của Đảng bộ khi nghiêm túc khắc phục các kết luận kiểm tra trước, đồng thời lắng nghe chuyên gia và đề xuất Bộ Chính trị điều chỉnh một số quy định, trong đó có Quyết định 304, phù hợp thực tiễn.