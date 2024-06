Triệt phá đường dây ma túy lớn nhất Bình Định

Trước đó, khoảng 15 giờ 40 ngày 14.6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bình Định) phối hợp cùng Công an P.Hải Cảng (Công an TP.Quy Nhơn), Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bình Định) tiến hành kiểm tra hành chính tại 1 căn hộ chung cư ở P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, thì phát hiện 4 người đang sử dụng ma túy.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ CTV

4 người đang sử dụng ma túy bị cơ quan chức năng bắt quả tang gồm: Tạ Nhất Huy (24 tuổi), Nguyễn Trần Thế Nguyên (33 tuổi), Đ.C.D (25 tuổi) và Nguyễn Thanh Hộp (29 tuổi, cùng ở TP.Quy Nhơn).

Qua kiểm tra, tổ công tác bắt giữ thêm Mạc Thành Lợi (26 tuổi, ở TX.An Nhơn) vì có liên quan đến nhóm nghi phạm trên.

Hiện Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ hình sự Tạ Nhất Huy, Nguyễn Trần Thế Nguyên, Nguyễn Thanh Hộp và Mạc Thành Lợi về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Đ.C.D bị xử phạt vi phạm hành chính và thông báo về địa phương giám sát, quản lý do sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện các đối tượng sử dụng, cơ quan chức năng thu giữ hơn 2,9 kg ma túy tổng hợp các loại.

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, đây là số ma túy mà lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Định, thu giữ nhiều nhất từ trước đến nay.