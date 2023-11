Triệt phá đường dây mua bán hơn 3,5 tấn pháo nổ

Ngày 23.11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Lộc Hà cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can trong đường dây mua bán hơn 3,5 tấn pháo nổ trái phép, để điều tra về tội buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm.



Các bị can trong đường dây mua bán pháo nổ bị bắt giữ TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Công an H.Lộc Hà phát hiện một đường dây buôn bán pháo hoa nổ, pháo nổ quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh nên đã xác lập chuyên án để điều tra.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định đường dây này do nghi phạm Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi), Trần Quốc Phương (28 tuổi) và Võ Ngọc Sang (18 tuổi, cùng ngụ Bình Thuận) cầm đầu.

Vào đầu tháng 10, Công an H.Lộc Hà đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 3 nghi phạm cầm đầu nói trên, thu giữ trên 600 kg pháo nổ các loại và tài liệu khác có liên quan.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an H.Lộc Hà phối hợp Công an TP.HCM và Công an các tỉnh Lâm Đồng, Nghệ An khám xét khẩn cấp chỗ ở của 11 nghi phạm khác có liên quan trong đường dây mua bán pháo lậu.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Anh khai nhận đã hoạt động buôn bán pháo nổ từ tháng 7.2022 đến nay. Toàn bộ số pháo được Tuấn Anh mua của một người tên Kim ở Campuchia rồi vận chuyển về Việt Nam, sau đó lập các tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, rao bán kiếm lời.

Số pháo hoa nổ bị công an thu giữ TÂN KỲ

Trần Quốc Phương và Võ Ngọc Sang (là bạn của Tuấn Anh) do không có việc làm nên đã xin đến ở cùng và cùng thực hiện việc quảng cáo, buôn bán pháo với Tuấn Anh.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an H.Lộc Hà đã bắt giữ 14 nghi phạm có liên quan đến đường dây mua bán pháo nổ và đã ra quyết định khởi tố 11 bị can.