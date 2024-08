Triệt phá đường dây phim lậu lớn nhất thế giới 'cắm rễ' tại Việt Nam

Fmovies được mô tả là đường dây phim lậu lớn nhất thế giới, có nhóm điều hành tại Việt Nam ẢNH: VARIETY

Theo Variety hôm 29.8, Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE) với các thành viên quản lý gồm Netflix, Apple TV++, Amazon và The Walt Disney Studios, đã phối hợp với Công an Hà Nội vô hiệu hóa Fmovies và hàng chục trang web vi phạm bản quyền liên quan.

Cùng với đó, The Hollywood Reporter cho biết hai người đàn ông Việt Nam đã bị Công an Hà Nội bắt giữ vì liên quan đến Fmovies.



ACE nhận định hệ thống này đã tạo nên hoạt động phát trực tuyến vi phạm bản quyền lớn nhất thế giới. Liên minh này cho biết từ tháng 1.2023 đến tháng 6.2024, đường dây của Fmovies đã thu hút hơn 6,7 tỉ lượt truy cập.

Theo công ty phân tích dữ liệu SimilarWeb, vào giai đoạn phát triển mạnh nhất, Fmovies là trang web phổ biến thứ 11 toàn cầu trong danh mục TV, phim và phát trực tuyến. Fmovies bị đưa vào "danh sách đen" của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) về hàng giả và vi phạm bản quyền, kể từ năm 2017. Báo cáo gần đây nhất của USTR, Fmovies được cho là có hơn 60 tên miền liên quan được sử dụng bởi "các hoạt động vi phạm bản quyền đáng kể".

Giao diện của một trang web liên quan đến Fmovies ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên website của mình, Fmovies cho biết nền tảng này được phân phối rộng rãi và thu hút hàng chục triệu lượt truy cập mỗi ngày vì người dùng được xem miễn phí các bộ phim, chương trình truyền hình bao gồm cả những tác phẩm mới nhất của các nền điện ảnh thế giới. Nền tảng phim lậu này cũng chỉ rõ họ bị các đơn vị có bản quyền, cơ quan chức năng "trừng phạt" và hướng dẫn cách để người dùng đối phó trong trường hợp trang web gặp vấn đề.

Ông Charles Rivkin, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) đồng thời là chủ tịch của ACE bày tỏ sự lạc quan khi triệt phá được đường dây phim lậu quy mô lớn này và cho biết: "Ngày nay, chúng tôi truy tận gốc nạn vi phạm bản quyền". Vị này cũng gọi việc gỡ bỏ Fmovies là một chiến thắng đáng kinh ngạc cho dàn diễn viên, đoàn làm phim, biên kịch, đạo diễn, hãng phim và cộng đồng sáng tạo toàn cầu.

"Với sự lãnh đạo của ACE và sự hợp tác của Bộ Công an và Công an Hà Nội, chúng tôi đang chống lại hoạt động tội phạm, bảo vệ sự an toàn của khán giả, giảm thiểu rủi ro cho hàng chục triệu người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi cũng như sinh kế của những người sáng tạo nội dung", ông Rivkin nói thêm.

Nhiều người dùng internet xem nhẹ vấn đề bản quyền và thoải mái truy cập vào các trang phim lậu để xem những bộ phim mới nhất mà không mất tiền ẢNH MINH HỌA: ALAMY

Chủ tịch ACE cũng cho biết trong nhiều trường hợp, những người truy cập vào các trang web vi phạm bản quyền, chẳng hạn như những trang do Fmovies điều hành, thậm chí không nhận ra đó là hành vi sai trái. Vị này nhận định có các trang web vi phạm bản quyền trông rất bài bản và "đẹp như Netflix". Ông nói thêm rằng MPA đang vận động hành lang để luật pháp Mỹ cho phép chặn các trang web vi phạm bản quyền trên toàn quốc, tương tự như luật pháp hiện hành ở hơn 60 quốc gia khác.

Variety cũng dẫn lời bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA): "Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng cho sự thành công của ngành chúng ta. VFDA hoan nghênh mạnh mẽ những nỗ lực của ACE, hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam, trong việc đấu tranh chống lại các hoạt động vi phạm nghiêm trọng của nhóm điều hành Fmovies".