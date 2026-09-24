Triệt phá đường dây sản xuất viên hoàn An Cung chống đột quỵ từ bột mì, hóa chất

Ngày 24.9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ án sản xuất, buôn bán thuốc chống đột quỵ và mỹ phẩm đặc biệt lớn, do Nguyễn Thanh Phương Tuyền (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home (trụ sở tại Tây Ninh) cầm đầu.

Nguyễn Thanh Phương Tuyền tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền thuê và lập các kho hàng, xưởng sản xuất viên hoàn An Cung có tác dụng phòng chống đột quỵ. Tuyền mua các viên hoàn và nguyên liệu trôi nổi trên thị trường và đóng gói có tem, nhãn mác giả xuất xứ từ Trung Quốc. Tuyền còn tổ chức sản xuất viên hoàn An Cung từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác.

Mỗi hộp viên hoàn An Cung giả do Tuyền làm ra tổng chi phí chỉ khoảng 105.000 đồng, tuy nhiên khi bán đến tay người dân có giá gần 3 triệu đồng.

Quá trình khám xét nơi ở, kho hàng, xưởng sản xuất tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 10.000 hộp viên hoàn An Cung thành phẩm; hơn 1 triệu viên hoàn An Cung chưa đóng gói; 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem, nhãn mác giả; nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất, đóng gói thuốc.

Viên hoàn An Cung giả do Nguyễn Thanh Phương Tuyền sản xuất

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Với hành vi sản xuất thuốc giả, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can, gồm: Nguyễn Thanh Phương Tuyền (ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Văn Thể (35 tuổi), Bùi Thị Năm (33 tuổi), Tạ Duy Hùng (55 tuổi), Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi), Nguyễn Thị Nhung (54 tuổi, cùng ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi) và Trương Thị Hồng Thắm (42 tuổi, cùng ngụ TP.HCM). Riêng Vũ Thị Thúy (35 tuổi, ngụ Hà Nội) áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Không chỉ tổ chức sản xuất thuốc giả, Nguyễn Thanh Phương Tuyền còn tổ chức sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả với số lượng rất lớn.

Dưới vỏ bọc Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home, Tuyền vừa tổ chức sản xuất các loại mỹ phẩm mang thương hiệu Tami; vừa sản xuất mỹ phẩm giả thương hiệu của một số nước, như: Úc, Hàn Quốc. Các sản phẩm bị làm giả gồm sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng...

Lực lượng công an khám xét kho chứa hàng của Nguyễn Thanh Phương Tuyền ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Tại trụ sở Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home, Tuyền dùng các loại máy móc phối trộn nguyên liệu, đóng hộp, dán tem, nhãn, bao bì và phân phối đi các tỉnh, thành để bán cho người dân.

Lực lượng công an tiến hành khám xét nơi sản xuất, đã thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng đều là hàng giả và nhiều nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất mỹ phẩm.

Riêng hành vi sản xuất mỹ phẩm giả, ngoài Nguyễn Thanh Phương Tuyền, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 7 bị can khác, gồm: Ca Hoài Luân (33 tuổi; ngụ xã Phong Thạnh, Cà Mau); Đặng Văn Nhân (35 tuổi; ngụ P.Mỹ Tho, Đồng Tháp); Võ Quỳnh Nga (44 tuổi; ngụ xã Hưng Điền, Tây Ninh); Nguyễn Trí Mạnh (47 tuổi), Nguyễn Thị Phượng (40 tuổi), Dương Thị Đức Hạnh (51 tuổi), Nguyễn Thị Tường Dung (52 tuổi), cùng ngụ TP.HCM.