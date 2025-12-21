Triệt phá đường dây trộm cắp ô tô quy mô lớn, thu giữ hơn 300 xe

Trộm cắp ô tô là một vấn đề lớn tại một số quốc gia trên thế giới. Tại Canada, nạn trộm cắp ô tô cũng diễn ra xuyên suốt những năm qua, tuy nhiên mới đây Cảnh sát Canada cùng các nhà chức trách nước này vừa có đòn giáng mạnh vào nhóm tội phạm này khi triệt phá đường dây trộm cắp ô tô quy mô lớn.

Theo đó, manh mối thu thập được từ quá trình điều tra liên quan đến 4 chiếc ô tô bị đánh cắp vào năm 2023, đã trở thành tia lửa châm ngòi cho một chiến dịch lớn của Cảnh sát Canada trong việc triệt phá đường dây trộm cắp ô tô được cho là lớn nhất ở quốc gia này từ trước đến nay.

Cảnh sát Canada vừa triệt phá đường dây trộm cắp ô tô được cho là lớn nhất ở quốc gia này từ trước đến nay Ảnh: Carscoop

Chiến dịch này được đặt tên CHICKADEE, do hàng loạt cơ quan chức năng của Canada phối hợp điều tra, trong đó Cảnh sát tỉnh Ontario (OPP) là đội ngũ tiên phong. Mọi việc bắt đầu vào tháng 8.2023 khi cảnh sát phát hiện 4 chiếc xe ô tô bị đánh cắp, được vận chuyển để xuất khẩu thông qua một cảng biển tại Toronto. Bằng chứng thu thập được từ vụ việc này đã nhanh chóng chỉ ra hoạt động vận chuyển hàng hóa là mắt xích quan trọng trong đường dây trộm cắp ô tô quy mô lớn đang hoạt động tại quốc gia này.

Sau đó, các nhà điều tra đã kiểm tra các container vận chuyển hàng tại các khu vực cảng lớn ở Montreal, Vancouver và Halifax. Chính điều này đã làm gián đoạn các chuyến hàng trước khi những chiếc xe bị đánh cắp có thể được đưa ra khỏi Canada.

Theo các nhà chức trách, mạng lưới tội phạm này có phạm vi hoạt động quốc tế và liên kết với các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Các lệnh khám xét được thực hiện vào tháng 10 và tháng 11.2025 tại hàng chục địa điểm dân cư và khu công nghiệp trên khắp Ontario và Quebec.

Chiến dịch này được đặt tên CHICKADEE, do hàng loạt cơ quan chức năng của Canada phối hợp điều tra, trong đó Cảnh sát tỉnh Ontario (OPP) là đội ngũ tiên phong Ảnh: Carscoop

Cảnh sát Canada đã thu giữ súng, 306 xe bị trộm cắp đã được làm lại số VIN, xe nâng, ca-bin xe đầu kéo, thiết bị lập trình chìa khóa, biển số xe, thiết bị điện tử và 220.000 đô la Canada. Giới chức trách không nêu rõ danh tính các xe trộm cắp bị thu giữ, họ chỉ cho biết những chiếc xe này đang được vận chuyển đến châu Phi và Trung Đông.

Theo thông tin từ FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) và Đơn vị tịch thu tài sản của OPP, vụ việc hiện vẫn đang tiến hành điều tra thu hồi tài sản phạm tội. Tổng cộng có 20 cá nhân phải đối mặt với 134 cáo buộc theo Bộ luật Hình sự, luật Hải quan.

Ông Thomas Carrique, Ủy viên Cảnh sát tỉnh Ontario (OPP) gọi chiến dịch này là một chiến thắng vang dội trong việc trấn áp tội phạm trộm cắp ô tô có tổ chức ở Ontario, Canada.