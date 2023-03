Triệt phá tụ điểm đá gà chọi ở Ninh Thuận

Ngày 10.3, Công an H.Thuận Nam cho biết, sau thời gian theo dõi, lực lượng trinh sát công an huyện phối hợp Công an xã Phước Diêm, H.Thuận Nam vừa bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà chọi ăn thua bằng tiền tại nhà ông Dương Văn Minh (49 tuổi, ngụ tại thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, H.Thuận Nam).

Bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà chọi ăn thua bằng tiền CÔNG AN CUNG CẤP

Tại hiện trường (ngày 9.3), lực lượng trinh sát Công an H.Thuận Nam lập biên bản tạm giữ 26 điện thoại di động, 4 xe mô tô, hơn 63 triệu đồng, 1 cặp gà chọi và một số vật dụng dùng để đá gà; đồng thời đưa 28 người liên quan về trụ sở công an để làm rõ.

Công an H.Thuận Nam đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ đá gà chọi ăn thua bằng tiền để xử lý theo quy định pháp luật.