Triệt tiêu tình trạng 'vẽ bệnh', phẫu thuật thẩm mỹ trái phép

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chỉ đạo như trên tại hội thảo khoa học "Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM", do Công an và Sở Y tế TP.HCM phối hợp tổ chức ngày 16.12.

Theo lãnh đạo UBND TP, gần đây, Công an TP.HCM và Thanh tra Sở Y tế phát hiện tình trạng cung ứng dịch vụ, phương pháp gây ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí là tính mạng người dân. Do đó, phải kiểm soát dịch vụ y tế bất hợp pháp. Nếu bỏ mặc để cho cá nhân, tổ chức cung ứng các dịch vụ y tế không đảm bảo chất lượng, trục lợi hoặc có những hành vi lợi dụng sự tin tưởng của người bệnh để "vẽ" ra những dịch vụ cho người dân sử dụng một cách không cần thiết; một mặt vừa tốn kém, mặt khác gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân.

“Nếu chúng ta xử lý nửa vời, không quyết tâm đến cùng thì những hiện tượng này rất khó biến mất. Có những dịch vụ liên quan đến bác sĩ nước ngoài, có những dịch vụ thẩm mỹ mà người thực hiện không đảm bảo chuyên môn thực hiện, những đối tượng này ngày càng vào TP nhiều. Nếu phối hợp thực hiện tốt thì tôi tin sắp tới TP sẽ ngăn cản, hạn chế và tiến tới triệt tiêu các loại hình dịch vụ này trên địa bàn TP”, Phó chủ tịch UBND TP nói.

Ông cũng chỉ đạo: Tôi mong muốn sự quyết liệt, đeo đuổi tới cùng thực hiện dứt điểm những việc này để đảm bảo an toàn, sức khỏe và đời sống tinh thần, vật chất cho người dân.





Phó chủ tịch UBND TP đã đánh giá cao nỗ lực của ngành công an và y tế trong đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian qua.

Theo lãnh đạo UBND TP, sau hơn 9 năm đánh giá lại và nâng chất kế hoạch phối hợp 07 (ký kết ngày 21.3.2014) giữa 2 ngành công an, y tế, nay cần xem xét lại, điều chỉnh, nâng chất kế hoạch này trong năm 2023 để đạt hiệu quả hơn.

"Việc đảm bảo sức khỏe người dân, chất lượng dịch vụ y tế sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng đô thị, đặc biệt như TP.HCM với mức độ phức tạp cao. Trong kế hoạch phối hợp, ngoài cơ chế trao đổi thông tin thì bắt buộc phải có nội dung liên quan tập huấn, chuẩn bị kịch bản, có hướng dẫn… để thực hiện", lãnh đạo UBND TP chỉ đạo.

Tình trạng "vẽ bệnh, moi tiền" của các phòng khám có yếu tố nước ngoài; tình trạng phẫu thuật thẩm mỹ trái phép thời gian qua khiến dư luận bức xúc, báo chí lên tiếng và lãnh đạo UBND TP, ngành công an, y tế đã vào cuộc quyết liệt hơn.