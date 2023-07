Triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc ở Vĩnh Long, bắt giữ 23 người

Chiều 14.7, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã di lý nhóm người tham gia đánh bạc về trụ sở công an địa phương để tiếp tục làm rõ.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an H.Vũng Liêm, kiểm tra khu đất giữa đồng, thuộc ấp Quang Trường, xã Hiếu Thuận, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long, bắt quả tang nhiều người tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.

Nhóm người tham gia đánh bạc tại ấp Quang Trường, xã Hiếu Thuận, H.Vũng Liêm bị bắt giữ

Phát hiện có công an, những người này bỏ chạy nhiều hướng, nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ 14 người có địa chỉ ở tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 4 con gà, 1 cân đồng hồ (loại 5 kg), 10 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 4 cặp cựa sắt, 12 điện thoại di động, 10 xe máy và hơn 42 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 13.7, Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an H.Trà Ôn kiểm tra một nhà dân ở ấp Khu Phố, xã Hựu Thành, H.Trà Ôn, Vĩnh Long.

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 9 người (8 nam, 1 nữ) đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 3 hột xí ngầu, 9 điện thoại di động, 8 xe máy và hơn 10 triệu đồng.

Hiện, 2 vụ đánh bạc nêu trên được Công an tỉnh Vĩnh Long giao cho Công an H.Vũng Liêm và Công an H.Trà Ôn tiếp tục làm rõ, xử lý.