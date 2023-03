Triệt xóa nhóm chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, lừa đảo gần 2 tỉ đồng

Ngày 3.3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Công an TP.Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Trị, triệt xóa nhóm nghi phạm thực hiện hành vi chiếm quyền quản trị mạng xã hội Facebook, Zalo để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, thời gian qua có tình trạng nhiều người dùng Facebook, Zalo bị chiếm quyền sử dụng tài khoản. Các nghi phạm sử dụng tài khoản lấy cắp để nhắn tin cho nhiều người trong danh bạ mượn tiền và chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình điều tra, ngày 1.3, Công an tỉnh Quảng Nam đã triệu tập Lê Minh Đức (19 tuổi) và Lê Vũ Phong (19 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Trị). Công an xác định Phong là người thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo để chiếm đoạt tài sản, còn Đức cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo (với 20% số tiền).

Lê Minh Đức và Lê Vũ Phong đã trộm tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản C.X

Công an tỉnh Quảng Nam cũng xác định thêm 4 nghi phạm khác trú tại H.Triệu Phong (Quảng Trị) cùng thực hiện hành vi chiếm quyền quản trị Facebook, Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó lừa bị hại chuyển tiền qua tài khoản do Lê Minh Đức cung cấp.

Các nghi phạm khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay đã chiếm quyền sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo. Qua đó, lừa đảo hàng trăm người trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời, tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.