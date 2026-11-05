Triệt xóa 'ổ' livestream khiêu dâm với dòng tiền luân chuyển lên tới hơn 4.189 tỉ

Ngày 5.11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, để điều tra về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, hoạt động tại Lào Cai và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước từ năm 2025.

Các đối tượng tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

4 đối tượng gồm: Lý Lở Mẩy (23 tuổi), Lò Tả Mẩy (28 tuổi, cùng ở Lào Cai), là những người trực tiếp livestream khiêu dâm; Phạm Văn Trọng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Yến (38 tuổi, cùng quê Ninh Bình), là những người quản lý, điều hành và trả công cho các phụ nữ tham gia hoạt động này.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng xấu đã lập tài khoản trên các trang "website đen" do nước ngoài quản lý, sau đó sử dụng Telegram, Zalo, Facebook... dụ dỗ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định tham gia livestream khiêu dâm trực tuyến để thu lợi bất chính.

Người xem phải trả phí mua "token" bằng cách nạp tiền qua tài khoản ngân hàng, hoặc mua thẻ cào để theo dõi và yêu cầu người livestream thực hiện các hành vi khiêu dâm theo ý muốn.

Tiền thu được từ những người xem nạp vào sẽ được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử và quy đổi thông qua tiền kỹ thuật số USDT trước khi thanh toán cho những người trực tiếp livestream.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, tổng số dòng tiền luân chuyển qua tài khoản các đối tượng liên quan lên đến hơn 4.189 tỉ đồng. Đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã thu hồi được 1,65 tỉ đồng là số tiền các đối tượng thu lợi bất chính.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.