Triệu chứng cảnh báo thận đang làm việc quá tải, cần đi kiểm tra

Những dấu hiệu âm thầm cảnh báo thận đang phải hoạt động quá mức gồm:

Thay đổi thói quen đi tiểu

Một trong những dấu hiệu sớm nhất của tình trạng này là thay đổi trong tiểu tiện cả về tần suất, màu sắc nước tiểu và cảm giác khi đi tiểu. Người mắc bệnh nhận thấy họ đi tiểu nhiều hơn vào ban đêm, dòng nước tiểu yếu hoặc ngược lại là tiểu ít, tiểu đục, sủi bọt nhiều, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Buồn nôn, đầy bụng và chán ăn có thể là dấu hiệu suy giảm chức năng thận ẢNH: AI

Nguyên nhân là do khi thận suy yếu, khả năng lọc máu và kiểm soát nước trong cơ thể bị rối loạn. Lượng nước tiểu có thể thay đổi thất thường. Lượng nước tiểu quá nhiều là do thận không tái hấp thu nước, trong khi nước tiểu quá ít là do giảm lọc cầu thận.

Nếu các dấu hiệu bất thường này kéo dài quá vài ngày, đặc biệt là kèm theo tiểu ra máu hoặc tiểu nhiều bọt thì hãy đến gặp bác sĩ để xét nghiệm nước tiểu và chức năng thận.

Hơi thở có mùi amoniac

Cảm giác tanh miệng, có vị kim loại là biểu hiện thường gặp khi chất thải ure và creatinine tích tụ trong máu. Trong khi đó, hơi thở có mùi giống amoniac hoặc mùi nước tẩy rửa là dấu hiệu của suy thận giai đoạn sớm đến trung bình.

Bệnh không chỉ ảnh hưởng vị giác mà còn khiến người mắc chán ăn và sụt cân nhanh chóng. Trong trường hợp nhẹ, người bệnh có thể giảm triệu chứng bằng cách uống nhiều nước, tránh thực phẩm giàu protein động vật và dùng thảo dược, chẳng hạn như bạc hà, để giảm hôi miệng.

Buồn nôn, chán ăn

Khi thận không lọc được độc tố khỏi máu, các chất thải tích tụ sẽ gây kích thích hệ tiêu hóa, dẫn đến buồn nôn, đầy bụng và chán ăn. Một nghiên cứu trên chuyên san Journal of Renal Nutrition cho thấy hơn 60% người có bệnh thận mạn tính giai đoạn đầu bị giảm cảm giác thèm ăn hoặc bị đầy bụng dai dẳng.

Khó thở, hụt hơi

Một trong những dấu hiệu nghiêm trọng nhưng dễ bị bỏ qua khi suy giảm chức năng thận là khó thở. Tình trạng này không phải do phổi mà do chức năng thận giảm làm chất lỏng dư thừa tích tụ trong cơ thể, thấm vào phổi, gây ra phù phổi nhẹ.

Ngoài ra, suy giảm chức năng thận cũng làm giảm hoóc môn erythropoietin, dẫn đến giảm sản xuất hồng cầu và gây thiếu máu. Hệ quả là dẫn đến khó thở, dễ bị hụt hơi khi vận động, theo Medical News Today.