Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà dân ngập, xe chết máy, học sinh phải dắt bộ

Triều cường tại TP.HCM tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, đặc biệt là tại các khu vực trũng thấp như đường Phạm Thế Hiển, bến phà Hội Đồng, P.Bình Đông. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều tối ngày 6-11, mực nước dự báo sẽ đạt mức kỷ lục, cao hơn báo động 3 từ 0,12 - 0,18m, gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường quan trọng của thành phố.

Đoạn đường Phạm Thế Hiển, bến phà Hội Đồng khi nước triều dâng cao, khiến các phương tiện giao thông gặp khó khăn. Người dân tại đây phải sử dụng máy bơm để thoát nước, đồng thời dùng bao cát để ngăn không cho nước tràn vào nhà. Tuy nhiên, dù áp dụng nhiều biện pháp, mức nước vẫn không có dấu hiệu hạ xuống, khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Đoạn đường Phạm Thế Hiển, bến phà Hội Đồng khi nước triều dâng cao, khiến các phương tiện giao thông gặp khó khăn.

Tại khu vực bến phà Hội Đồng, người dân cho biết nước dâng cao rất nhanh, nếu không kịp bơm ra ngoài, nhà họ sẽ lại bị ngập. Mặc dù đã sử dụng các biện pháp chống ngập tạm thời như máy bơm và bao cát để ngăn nước tràn vào nhà, nhưng với tình trạng triều cường liên tục dâng cao, những biện pháp này không đủ để khắc phục hoàn toàn tình hình.

Xe chết máy, nhiều người đành phải dắt xe đi qua đoạn ngập

Ngoài Phạm Thế Hiển và bến phà Hội Đồng, một số khu vực khác như đường Lê Khả Phiêu (Bình Chánh cũ) và Phạm Thế Hiển giao Trịnh Quang Nghị (Q.8 cũ) cũng ghi nhận tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Các tuyến đường này trở nên khó di chuyển, với nhiều phương tiện không thể lưu thông, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Triều cường không chỉ gây khó khăn trong việc di chuyển mà còn đe dọa tài sản của người dân. Các thiết bị điện tử và gia dụng lớn như tủ lạnh, máy giặt có nguy cơ hư hỏng nếu không kịp kê cao khi nước dâng. Đây được xem là kỳ triều cường cao nhất trong năm, khiến người dân TP.HCM cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ ngập úng do mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao. Tình trạng ngập lụt có thể xảy ra tại các khu vực trũng thấp và ven sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Người dân cần chủ động theo dõi các dự báo thời tiết, triển khai các biện pháp phòng tránh và hạn chế di chuyển vào các khu vực ngập, để giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn trong thời gian tới.