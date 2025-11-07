Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà dân ngập, xe chết máy, học sinh phải dắt bộ
Video Thời sự

Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà dân ngập, xe chết máy, học sinh phải dắt bộ

Chung Phát - Kim Thư
07/11/2025 07:45 GMT+7

Triều cường tại TP.HCM đang đạt mức cao kỷ lục, gây ngập úng tại nhiều khu vực trũng thấp như đường Phạm Thế Hiển. Theo dự báo, mức nước có thể tiếp tục dâng cao trong những ngày tới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Triều cường tại TP.HCM tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, đặc biệt là tại các khu vực trũng thấp như đường Phạm Thế Hiển, bến phà Hội Đồng, P.Bình Đông. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều tối ngày 6-11, mực nước dự báo sẽ đạt mức kỷ lục, cao hơn báo động 3 từ 0,12 - 0,18m, gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường quan trọng của thành phố.

Đoạn đường Phạm Thế Hiển, bến phà Hội Đồng khi nước triều dâng cao, khiến các phương tiện giao thông gặp khó khăn. Người dân tại đây phải sử dụng máy bơm để thoát nước, đồng thời dùng bao cát để ngăn không cho nước tràn vào nhà. Tuy nhiên, dù áp dụng nhiều biện pháp, mức nước vẫn không có dấu hiệu hạ xuống, khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà dân ngập, xe chết máy, học sinh phải dắt bộ- Ảnh 1.

Đoạn đường Phạm Thế Hiển, bến phà Hội Đồng khi nước triều dâng cao, khiến các phương tiện giao thông gặp khó khăn.

ẢNH: CHUNG PHÁT

Tại khu vực bến phà Hội Đồng, người dân cho biết nước dâng cao rất nhanh, nếu không kịp bơm ra ngoài, nhà họ sẽ lại bị ngập. Mặc dù đã sử dụng các biện pháp chống ngập tạm thời như máy bơm và bao cát để ngăn nước tràn vào nhà, nhưng với tình trạng triều cường liên tục dâng cao, những biện pháp này không đủ để khắc phục hoàn toàn tình hình.

Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nhà dân ngập, xe chết máy, học sinh phải dắt bộ- Ảnh 2.

Xe chết máy, nhiều người đành phải dắt xe đi qua đoạn ngập

ẢNH: KIM THƯ

Ngoài Phạm Thế Hiển và bến phà Hội Đồng, một số khu vực khác như đường Lê Khả Phiêu (Bình Chánh cũ) và Phạm Thế Hiển giao Trịnh Quang Nghị (Q.8 cũ) cũng ghi nhận tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Các tuyến đường này trở nên khó di chuyển, với nhiều phương tiện không thể lưu thông, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Triều cường không chỉ gây khó khăn trong việc di chuyển mà còn đe dọa tài sản của người dân. Các thiết bị điện tử và gia dụng lớn như tủ lạnh, máy giặt có nguy cơ hư hỏng nếu không kịp kê cao khi nước dâng. Đây được xem là kỳ triều cường cao nhất trong năm, khiến người dân TP.HCM cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ ngập úng do mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao. Tình trạng ngập lụt có thể xảy ra tại các khu vực trũng thấp và ven sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Người dân cần chủ động theo dõi các dự báo thời tiết, triển khai các biện pháp phòng tránh và hạn chế di chuyển vào các khu vực ngập, để giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn trong thời gian tới.

Tin liên quan

Triều cường lập kỷ lục mới, Cần Thơ ngập sâu

Triều cường lập kỷ lục mới, Cần Thơ ngập sâu

Sáng 6.11, mực nước triều tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,35m, vượt báo động 3 là 0,35m và phá kỷ lục lịch sử 2,33m từng ghi nhận trước đó.

TP.HCM: Mưa lớn bất ngờ khiến nhiều tuyến đường ngập sâu

Hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu, nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn

Khám phá thêm chủ đề

ngập Triều cường TP.HCM xe chết máy giao thông Đường Phạm Thế Hiển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận