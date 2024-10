Chiều tối 18.10.2024, triều cường tại TP.HCM đạt đỉnh lên mức 1,8 mét, trên mức báo động 3 khiến cho nhiều đoạn trên đường Bình Quới, quận Bình Thạnh, TP.HCM ngập nước.

Triều cường đạt đỉnh: Người dân chặn bao cát, dựng vách ngăn nước tràn

Triều cường dâng cao đúng vào thời điểm tan tầm khiến nhiều người dân phải vất vả lội nước về nhà. Nhiều xe chết máy, người dân phải đẩy bộ một đoạn đường dài.

Nhiều nhà dân ven đoạn đường này khi thấy nước bắt đầu lên cũng đã chủ động chặn bao cát, dựng vách ngăn để tránh nước chảy vào nhà.

Triều cường gây ngập lụt, ảnh hưởng tới việc buôn bán kinh doanh của nhiều hộ dân trên tuyến đường này. Nhiều quán phải chấp nhận đóng cửa sớm vì không có khách.

Triều cường đạt đỉnh, hàng loạt tuyến đường TP.HCM lại thành sông

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo trên hệ thống sông Sài Gòn - sông Đồng Nai, mực nước đang lên nhanh theo chu kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch và dự báo ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 19 - 20.10 (tức 17 - 18.9 âm lịch). Theo đó, tại các trạm Phú An và Nhà Bè, trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) đều vượt mức báo động 3, có khả năng gây ngập úng cục bộ nhiều vùng trũng thấp.

Trong khi mực nước tiếp tục tăng theo triều cường thì mưa to cũng xuất hiện liên tục nhiều ngày qua trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ. Nguyên nhân gây mưa là do rãnh thấp xích đạo vẫn vắt ngang khu vực Nam bộ, thêm vào đó là nhiễu động gió đông trên cao. Dự báo, những tổ hợp thời tiết nêu trên vẫn duy trì trong những ngày tới khiến khu vực tiếp tục xuất hiện mưa diện rộng, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm, cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 80 mm chỉ trong 6 giờ đồng hồ.