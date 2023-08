Triệu hồi gần 450 xe sang Audi tại Việt Nam dính lỗi

Khi đợt triệu hồi gần 400 xe Audi Q7, Q8 và A6, A7 từ tháng 5.2023 chưa kịp kết thúc, Audi Việt Nam tiếp tục khiến không ít người dùng lo lắng khi vừa thông báo về 2 đợt triệu hồi mới liên quan đến dòng xe Audi Q2 cùng hai mẫu sedan Audi A6 và A7.



Cụ thể, theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam và Audi Việt Nam bắt đầu từ ngày 28.8 nhà phân phối xe Audi tại Việt Nam bắt đầu triển khai hai đợt triệu hồi xe liên quan đến 445 chiếc.

Audi Việt Nam tiến hành 2 đợt triệu hồi xe gần 450 chiếc Audi Q2, A6 và A7 Bá Hùng

Trong đó, đợt triệu hồi đầu tiên gồm 197 chiếc Audi Q2 được xác định sản xuất từ ngày 1.1.2012 đến 31.12.2021 tại nhà máy ở Đức và do Audi Việt Nam nhập khẩu và phân phối. Theo Audi Việt Nam, các xe Audi Q2 thuộc diện triệu hồi được xác định có ốp nhựa hông (tấm ốp trang trí bên ngoài cột C) có thể bị tách ra một phần. Trong trường hợp xấu nhất, tấm ốp trang trí này có thể rơi ra khi xe đang di chuyển và gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông phía sau.

Để khắc phục lỗi trên, ốp nhựa hông cột C phải được tháo ra, kiểm tra và sửa chữa ở cả hai bên của xe bị ảnh hưởng. Thời gian kiểm tra, sửa chữa mỗi xe mất khoảng 2 giờ.

Audi A6, Audi A7 sản xuất từ 1.1.2020 đến 14.12.2022 gặp vấn đề liên quan đến cảm biến nhiên liệu Bá Hùng

Cùng với việc triệu hồi Audi Q2, Audi Việt Nam cũng tiến hành song song chương trình triệu hồi 248 chiếc Audi A6, Audi A7 sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2020 - 14.12.2022. Những xe này được xác định gặp vấn đề liên quan đến cảm biến nhiên liệu.

Cụ thể, cảm biến nhiên liệu trên xe Audi A6, Audi A7 thuộc diện triệu hồi bị mắc kẹt ở ống thông hơi trong thùng chứa nhiên liệu do khoảng cách quá nhỏ. Do đó, không còn phát hiện sự sụt giảm mức nhiên liệu trong quá trình vận hành xe. Mức nhiên liệu tương ứng với quãng đường còn lại được hiển thị không chính xác trên đồng hồ táp-lô. Nếu nhiên liệu trong bình được sử dụng hết, xe sẽ dừng lại mà không có cảnh báo trước. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người dùng xe, Audi Việt Nam sẽ triệu hồi để kiểm tra, khắc phục.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Audi Việt Nam đã triển khai 5 đợt triệu hồi xe khác nhau Bá Hùng

Tương tự đợt triệu hồi Audi Q2, thời gian kiểm tra, sửa chữa mỗi xe Audi A6, Audi A7 cũng mất khoảng 2 giờ và được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Tính từ đầu năm đến nay, Audi Việt Nam đã triển khai 5 đợt triệu hồi xe khác nhau.