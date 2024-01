Triệu phú Áo đem cho 25 triệu euro thừa kế: Lý do bất ngờ

Cô Marlene Engelhorn, 31 tuổi, sống ở Vienna (Áo), thừa kế khối tài sản lớn từ bà của mình vào năm 2022. Từ lâu đã vận động cho việc đánh thuế nhiều hơn đối với người giàu, cô cảm thấy "tức giận" khi tài sản mà cô được thừa kế lại không bị đánh thuế, theo CBC.

Do đó, triệu phú trẻ đã quyết định trao 25 triệu euro - số tiền mà cô Engelhorn nói chiếm phần lớn trong tài sản thừa kế của cô - cho một ủy ban gồm những người có nhiệm vụ sử dụng số tiền đó để chống lại tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo.

"Tôi đã thừa hưởng một khối tài sản, cũng tức là có quyền lực, mà không phải làm bất cứ điều gì. Và nhà nước thậm chí còn không muốn đánh thuế khối tài sản này. Nếu các chính trị gia không thực hiện công việc của họ thì tôi phải tự mình phân phối lại tài sản của tôi", cô Engelhorn cho biết trong tuyên bố gửi cho Đài ABC.

Cô Marlene Engelhorn cầm tấm bảng ghi "Đánh thuế người giàu" AFP

Để thực hiện việc này, cô đã hợp tác với Viện Foresight, một tổ chức nghiên cứu. Ông Christoph Hofinger, giám đốc của Viện Foresight, cho biết họ đã gửi thư tới 10.000 cư dân trên 16 tuổi ở Áo, những người được chọn ngẫu nhiên từ dữ liệu dân số của đất nước, để mời họ tham gia vào một tổ chức được gọi là "Guter Rat" (Hội đồng Tốt). Viện Foresight sau đó sẽ chọn ra 50 người với xuất thân đa dạng, mang tính đại diện cho nhân khẩu học của Áo, bao gồm các mặt giới tính, độ tuổi và thu nhập.

50 người này sẽ gặp các học giả và các tổ chức khác nhau vào 6 dịp cuối tuần, từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, để thảo luận về cách sử dụng 25 triệu euro của cô Engelhorn. Họ sẽ được trả 1.200 euro cho mỗi cuối tuần, ngoài tiền ăn ở, đi lại và các chi phí cần thiết khác.

"Tôi không có quyền phủ quyết. Tôi đang giao tài sản của mình cho 50 người này sử dụng và đặt niềm tin vào họ", New York Post dẫn lời cô Engelhorn.

Bà của cô Engelhorn là bà Traudl Engelhorn-Vechiatto, hậu duệ của ông Friedrich Engelhorn, người sáng lập một trong những công ty hóa chất lớn nhất thế giới, BASF, vào năm 1865. Forbes cho biết, trước khi qua đời, bà có khối tài sản ròng ước tính khoảng 4,2 tỉ USD.

"Tôi chỉ giàu có vì tôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Và tôi nghĩ trong một xã hội dân chủ của thế kỷ 21, dòng dõi không phải là yếu tố quyết định liệu bạn có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hay không", Đài CBC dẫn lời cô Engelhorn.

Năm ngoái, cô Engelhorn đã công khai cam kết sẽ cho đi 90% tài sản thừa kế của mình. Cô không nói chính xác bao nhiêu phần trăm tài sản của mình hiện đang được chuyển đến Guter Rat, nhưng cho biết số tiền này chiếm phần lớn tài sản của cô.

Cô nói cô chỉ giữ đủ tiền để sống trong một năm. Cho đến nay, cô chủ yếu dành thời gian làm công việc vận động chính sách cho các nhóm như Millionaires for Humanity (Triệu phú vì nhân loại) và Tax Me Now (Đánh thuế tôi ngay).