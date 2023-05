Triệu tập 2 nữ sinh vừa đi xe máy vừa tắm cho nhau trên đường

Chiều 21.5, đại diện Công an H.Sông Mã cho biết, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an H.Sông Mã vừa lập biên bản và tạm giữ phương tiện đối với 2 nữ sinh vì vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Hai nữ sinh không đội mũ bảo hiểm, vừa đi vừa tắm cho nhau trên xe máy CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 20.5, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh 2 nữ sinh không đội mũ bảo hiểm, chở nhau trên xe máy mang biển số 26C1-217.42. Đáng chú ý, quá trình tham gia giao thông, nữ sinh ngồi sau đã dội nước lên người tắm cho nữ sinh cầm lái.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT-TT Công an H.Sông Mã xác định 2 nữ sinh là L.T.H (14 tuổi) và Đ.T.N (15 tuổi), cùng trú xã Chiềng En, H.Sông Mã.

Công an H.Sông Mã làm việc với 2 nữ sinh CÔNG AN CUNG CẤP

Triệu tập làm việc, 2 nữ sinh đã thừa nhận hành vi của mình như nội dung video ghi lại. Công an xác định H. là người cầm lái nhưng không có giấy phép lái xe.

Đội CSGT-TT Công an H.Sông Mã đã lập biên bản H. về lỗi không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và lập biên bản N. về lỗi không đội mũ bảo hiểm để xử lý theo quy định.