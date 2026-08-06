Triệu tập 28 người liên quan vụ dàn cảnh giật dây chuyền tại Tân Huê Viên

Ngày 6.8, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh An Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ triệu tập 28 người để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, xảy ra tại Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng (Công ty Tân Huê Viên - xã An Ninh, thành phố Cần Thơ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 28.1, một nữ du khách cùng gia đình đến tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, thuộc Công ty Tân Huê Viên nhân dịp lễ khánh thành. Khi di chuyển trong khuôn viên, chị bất ngờ bị một nhóm người áp sát, dàn cảnh chen lấn, xô đẩy rồi giật sợi dây chuyền vàng hơn 1 lượng, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhóm người dàn cảnh chen lấn, xô đẩy để cướp giật dây chuyền vàng tại Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên bị công an triệu tập để điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thời gian gần đây, sau khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phát thông báo tìm bị hại liên quan các vụ cướp giật xảy ra tại khu vực Công ty Tân Huê Viên, nữ du khách này đã đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Từ lời khai của bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét các nghi phạm. Đến ngày 5.8, cơ quan điều tra đã triệu tập 28 người có liên quan để làm rõ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định N.V.T (40 tuổi, ở tỉnh An Giang) là người cầm đầu nhóm cướp giật chuyên nghiệp. T. đã trực tiếp gọi điện rủ rê, lôi kéo các nghi phạm lập thành nhóm, lợi dụng các lễ hội, sự kiện đông người để dàn cảnh tiếp cận, cướp giật tài sản của du khách. Riêng vụ án xảy ra tại Liên Hoa Bảo Tháp, T. được xác định là người trực tiếp giật sợi dây chuyền của nạn nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ cướp giật dây chuyền tại khu vực Công ty Tân Huê Viên để xử lý theo quy định của pháp luật.



