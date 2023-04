Triệu tập luật sư bào chữa vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Người đến người không

Ngày 11.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cơ quan này đã ban hành giấy triệu tập lần 2 đối với luật sư Đ.Đ.M để làm việc về những phát ngôn trên mạng xã hội liên quan đến vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân", xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An).

Trước đó, trong lần triệu tập đầu tiên, luật sư Đ.Đ.M đã không đến làm việc với Công an tỉnh Long An.

5 luật sư bào chữa tại phiên xét xử vụ án Tịnh thất Bồng Lai BẮC BÌNH

Tương tự, luật sư Đ.K.L đã được mời và sau đó là 2 lần được triệu tập nhưng luật sư này cũng không đến làm việc với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An.



Riêng luật sư N.T.H.A và T.V.P được triệu tập và đã đến làm việc theo giấy triệu tập.

Đây là các luật sư bào chữa cho các bị cáo vụ án Tịnh thất Bồng Lai đều là thành viên Đoàn luật sư TP.HCM. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An xác nhận đã có mời luật sư N.V.M đến làm việc với nội dung tương tự.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, 5 luật sư bào chữa trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai được triệu tập đến làm việc vì liên quan đến tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) về các hành vi phát tán trên không gian mạng các clip, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật Hình sự hiện hành.