Triệu tập thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu rồi đăng Facebook câu like

Ngày 27.4, Công an H.Hàm Yên (Tuyên Quang) cho biết vừa triệu tập một nam thiếu niên 17 tuổi có hành vi bốc đầu xe máy rồi đăng clip lên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video ghi lại cảnh một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 22B2-374.19 chạy bằng một bánh trên tuyến đường QL3B Bắc Kạn - Tuyên Quang.





Qua xác minh, Đội CSGT Công an H.Hàm Yên cho biết, người điều khiển xe trong clip trên là Đ.V.T (17 tuổi, ngụ xã Hùng Đức). Tại cơ quan công an, T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và khai nhận khoảng 15 giờ ngày 24.4 đi xe máy chở theo một nam thanh niên khác thực hiện hành vi bốc đầu xe, quay lại clip để tung lên mạng xã hội nhằm mục đích câu like.

Công an H.Hàm Yên đã lập biên bản tạm giữ xe và xử lý T. về các hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cc trở lên, không có gương chiếu hậu bên trái.