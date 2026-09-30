Triều Tiên bác bỏ cáo buộc gài mìn làm binh sĩ Hàn Quốc bị thương

CHDCND Triều Tiên bác bỏ thông tin từ phía Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể đã gài mìn khiến các binh sĩ Hàn Quốc bị thương, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn.