Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo rằng đã phát hiện hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Triều Tiên phóng về phía vùng biển nói trên từ khu vực Sunan thuộc thủ đô Bình Nhưỡng vào khoảng 16 giờ 32 phút hôm nay (giờ địa phương). “Quân đội của chúng tôi duy trì tư thế sẵn sàng trong khi hợp tác chặt chẽ với Mỹ, đồng thời tăng cường giám sát và cảnh giác”, JCS nhấn mạnh.

Triều Tiên chưa đưa ra tuyên bố mới nào liên quan thông tin trên.

Trước đó, vào ngày 20.12, Hãng thông tấn KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tuyên bố những biện pháp cấm vận bổ sung sẽ không ngăn cản được chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng và chương trình này liên quan trực tiếp đến an ninh của đất nước, theo KCNA.





Bà Kim còn tuyên bố Bình Nhưỡng đã phát triển các công nghệ tiên tiến để chụp ảnh từ không gian bằng cách sử dụng vệ tinh do thám. Bà Kim đưa ra tuyên bố này một ngày sau khi Bình Nhưỡng nói đã thực hiện một cuộc thử nghiệm “giai đoạn cuối, quan trọng” của chương trình phát triển vệ tinh do thám, tiến tới phóng vệ tinh vào tháng 4.2023. Tuy nhiên, các chuyên gia ở Hàn Quốc nhanh chóng đặt ra nghi ngờ, nói rằng chất lượng của các bức ảnh do Triều Tiên đưa ra, có lẽ được chụp từ vệ tinh, là quá kém, theo AFP.

Vài giờ sau khi bà Kim đưa ra tuyên bố trên, Không quân Mỹ đã điều một số máy bay ném bom chiến lược B-52 và chiến đấu cơ F-22 đến Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung với các máy bay chiến đấu F-35 và F-15K, theo Reuters.