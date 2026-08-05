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Triều Tiên tố cáo Mỹ 'bôi nhọ' với cảnh báo an ninh mạng
Video Thế giới

Triều Tiên tố cáo Mỹ 'bôi nhọ' với cảnh báo an ninh mạng

La Vi - Vi Trân

CHDCND Triều Tiên tố cáo Mỹ và đồng minh đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về hoạt động mạng nhằm bôi nhọ hình ảnh và gây sức ép lên Bình Nhưỡng.

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Triều Tiên an ninh mạng Mỹ vũ khí hạt nhân

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