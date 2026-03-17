Triều Tiên tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân tối cao

Cơ quan này có nhiệm vụ chính thức phê chuẩn các chính sách nhà nước và bổ nhiệm những quan chức cấp cao.

KCNA cho hay tính đến tối 15.3, việc bỏ phiếu đã hoàn tất tại tất cả các khu vực bầu cử trên toàn quốc với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,99%. Hãng tin này cũng cho biết người Triều Tiên sinh sống tại Trung Quốc và một số quốc gia khác cũng tham gia bỏ phiếu.

Nhà lãnh đạo Kim chào người dân khi đến một mỏ than để bỏ phiếu bầu cử ngày 15.3

Trong ngày bỏ phiếu, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến bỏ phiếu tại một mỏ than thanh niên Chonsong (khu vực Sunchon), để tham gia bầu các đại biểu của Hội đồng nhân dân tối cao. KCNA tiết lộ ông Kim đã bỏ phiếu cho ông Jo Chol-ho, quản lý mỏ than Chonsong và là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tối cao.

Triều Tiên thường tổ chức các cuộc bầu cử Quốc hội khoảng 5 năm một lần, song cuộc bầu cử lần này diễn ra sau 7 năm, được xem là bước tiếp nối sau Đại hội đảng quan trọng diễn ra vào tháng 2 vừa qua.

Trước đây, ông Kim từng được bầu làm đại biểu quốc hội trong cuộc bầu cử năm 2014, nhưng không tranh cử ghế đại biểu kể từ cuộc bầu cử năm 2019 sau khi hiến pháp được sửa đổi.