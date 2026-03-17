Thế giới

Triều Tiên tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân tối cao

Trí Đỗ
Trí Đỗ
17/03/2026 05:13 GMT+7

CHDCND Triều Tiên ngày 15.3 đã tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân tối cao khóa 15 nhằm lựa chọn những đại biểu tham gia cơ quan lập pháp cao nhất của nước này, theo KCNA.

Cơ quan này có nhiệm vụ chính thức phê chuẩn các chính sách nhà nước và bổ nhiệm những quan chức cấp cao.

KCNA cho hay tính đến tối 15.3, việc bỏ phiếu đã hoàn tất tại tất cả các khu vực bầu cử trên toàn quốc với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,99%. Hãng tin này cũng cho biết người Triều Tiên sinh sống tại Trung Quốc và một số quốc gia khác cũng tham gia bỏ phiếu.

Nhà lãnh đạo Kim chào người dân khi đến một mỏ than để bỏ phiếu bầu cử ngày 15.3

Ảnh: Reuters

Trong ngày bỏ phiếu, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến bỏ phiếu tại một mỏ than thanh niên Chonsong (khu vực Sunchon), để tham gia bầu các đại biểu của Hội đồng nhân dân tối cao. KCNA tiết lộ ông Kim đã bỏ phiếu cho ông Jo Chol-ho, quản lý mỏ than Chonsong và là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tối cao.

Triều Tiên thường tổ chức các cuộc bầu cử Quốc hội khoảng 5 năm một lần, song cuộc bầu cử lần này diễn ra sau 7 năm, được xem là bước tiếp nối sau Đại hội đảng quan trọng diễn ra vào tháng 2 vừa qua.

Trước đây, ông Kim từng được bầu làm đại biểu quốc hội trong cuộc bầu cử năm 2014, nhưng không tranh cử ghế đại biểu kể từ cuộc bầu cử năm 2019 sau khi hiến pháp được sửa đổi.

Triều Tiên ủng hộ Iran chọn lãnh tụ tối cao mới

Triều Tiên ủng hộ Iran chọn lãnh tụ tối cao mới

Phía CHDCND Triều Tiên lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của Iran khi chọn ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao mới.

Triều Tiên phản ứng với tin Nhật Bản tăng cường tên lửa tầm xa

Triều Tiên phóng loạt tên lửa giữa lúc Mỹ - Hàn tập trận

