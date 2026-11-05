Triệu Vy: Tôi đã bỏ rượu và giờ sống hạnh phúc hơn

Nữ diễn viên 50 tuổi cho biết sau những biến cố, cô học cách trân trọng hiện tại, thay đổi bản thân và hướng đến cuộc sống tích cực hơn.

Triệu Vy tìm hướng đi mới sau nhiều năm sóng gió

Triệu Vy tiết lộ đã ngừng uống rượu trong những năm gần đây. Cô cảm nhận bản thân thay đổi từng ngày và cho rằng hiện tại có lẽ mình đang hạnh phúc hơn trước. Những năm qua, nữ diễn viên chủ yếu ở nhà hoặc đi du lịch một mình, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Cô thừa nhận yêu thích nhịp sống chậm rãi này.

"Tôi hoàn toàn có thể cập nhật cuộc sống trên Weibo, nhưng nghĩ rằng tốt hơn hết là tận hưởng khoảng thời gian yên bình. Nhiều bạn bè mời tôi tham dự sự kiện, song tôi không muốn làm việc quá sức mà chỉ muốn sống chậm lại", ngôi sao phim Tân dòng sông ly biệt chia sẻ.

Sau những biến cố trong cuộc sống và sự nghiệp, Triệu Vy lựa chọn hạn chế xuất hiện trước công chúng, dành phần lớn thời gian cho bản thân và những chuyến du lịch Ảnh: Reuters

Nói về giai đoạn hoàng kim trong cuộc đời, Triệu Vy cho biết khi còn nhỏ, cô luôn nghĩ những năm tháng rực rỡ nhất vẫn đang chờ phía trước. Tuy nhiên, khi trưởng thành, nữ diễn viên nhận ra có thể bản thân đã đi qua thời kỳ ấy mà không hề hay biết. Theo cô, con người thường chỉ nhận ra những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất khi nhìn lại quá khứ. Vì vậy, thay vì mãi hoài niệm hoặc mong chờ tương lai, mỗi người nên trân trọng những gì đang có. "Điều đơn giản nhất là xem cuộc sống, thời gian và những cơ hội ở hiện tại chính là thời kỳ hoàng kim của mình. Chỉ như vậy, chúng ta mới thực sự trân trọng mọi thứ trước mắt", cô nói.

Nhớ lại khoảng thời gian sản xuất rượu vang tại Pháp, Triệu Vy cho biết trải nghiệm này giúp cô nhận ra vẻ đẹp của những điều bình dị. Trước đây, cô thường xem nhẹ những niềm vui nhỏ bé, nhưng giờ đây lại coi chúng là phần quan trọng làm nên ý nghĩa cuộc sống.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Theo cô, vượt qua một thử thách không có nghĩa những vấn đề khác sẽ không xuất hiện. Khi được hỏi muốn nhắn nhủ điều gì với bản thân ở tuổi 30 hoặc 40, Triệu Vy cho rằng mỗi giai đoạn đều có những bài học phải tự mình trải nghiệm. "Đừng cho rằng quá khứ luôn tuyệt vời, cũng đừng mặc định tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Thực tế, điều duy nhất chúng ta có chính là hiện tại", cô chia sẻ.

Bên cạnh những thay đổi trong cuộc sống, Triệu Vy tiết lộ đang quan tâm và đầu tư vào lĩnh vực phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Cô mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác Singapore trong lĩnh vực truyền hình và công nghệ. Khi được hỏi có muốn trở lại ánh đèn sân khấu, nữ diễn viên cho biết cô không còn đặt ra những mục tiêu cụ thể mà muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên. "Tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều. Ở giai đoạn này, khám phá những nơi chưa từng đặt chân đến có lẽ ý nghĩa hơn. Tôi sẽ sống thật tốt, đọc sách, đi du lịch nhiều hơn và tham gia một vài bộ phim truyền hình", cô bày tỏ.