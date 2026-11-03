Trình báo công an vì tài khoản bất ngờ nhận 100 triệu đồng

Ngày 3.11, tin từ Công an xã An Bình (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đơn vị đang đề nghị UBND xã An Bình khen thưởng một người dân vừa đến công an trình báo vụ việc tài khoản bất ngờ nhận được 100 triệu đồng và nhờ công an tìm người chuyển nhầm để trả lại.

Anh Trần Phan Duy Linh đến Công an xã An Bình trình báo sự việc bất ngờ nhận được 100 triệu đồng vào tài khoản

ẢNH: CTV

Theo đó, ngày 31.10, anh Trần Phan Duy Linh (33 tuổi, ngụ xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long) bất ngờ nhận được 100 triệu đồng chuyển vào tài khoản.

Nhận thấy đây là số tiền không thuộc về mình, ngay lập tức anh Linh đã chủ động đến Công an xã An Bình trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm người chuyển nhầm để hoàn trả.

Anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm trao thư cảm ơn cho công an địa phương ẢNH: CTV

Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Bình tiến hành xác minh và xác định người chuyển nhầm là anh Nguyễn Mậu Nhật Lâm (ngụ xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) nên đã liên hệ công an địa phương để thông báo cho anh Lâm. Ngày 2.11, anh Linh đã hoàn trả đầy đủ 100 triệu đồng cho anh Lâm.

Nhận được lại số tiền chuyển nhầm, anh Lâm đã viết thư cảm ơn lực lượng công an. Hiện tại Công an xã An Bình đang làm đề xuất khen thưởng đột xuất cho anh Linh.