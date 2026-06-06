Trình Chính phủ loạt quy định mới về hóa đơn điện tử

Doanh thu năm trên 1 tỉ đồng phải dùng hóa đơn điện tử có mã

Về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử, dự thảo nghị định cơ bản kế thừa quy định hiện hành, song có sửa đổi, bổ sung như sau:

Nhóm ngành nghề chứng khoán, tài sản mã hóa, dịch vụ hỗ trợ giao dịch trên sàn giao dịch carbon thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Bộ Tài chính đề xuất, nhóm ngành nghề chứng khoán thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế ẢNH: TN

Quy định tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế thì không bắt buộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; sửa đổi việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh phù hợp với nghị định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh...

Cụ thể: tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh và các trường hợp rủi ro cao về thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính, viễn thông, nước sạch, tài chính ngân hàng, chứng khoán, tài sản mã hóa, dịch vụ hỗ trợ giao dịch trên sàn giao dịch carbon, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định, bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp rủi ro cao về thuế và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trong đó có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); ăn uống; nhà hàng; khách sạn; dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí; hoạt động chiếu phim, dịch vụ phục vụ cá nhân khác theo quy định về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỉ đồng hoặc hộ kinh doanh bán tài sản công phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hóa đơn phải có số định danh cá nhân người mua

Theo dự thảo nghị định, hóa đơn phải có các nội dung, gồm: tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn; số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế hoặc mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách hoặc số định danh cá nhân của người mua.

Hóa đơn điện tử phải có nội dung về mã số thuế của người bán, số định danh cá nhân của người mua... ẢNH: ĐAN THANH

Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua (trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số của người mua, trừ trường hợp người mua người bán có thỏa thuận).

Thời điểm lập hóa đơn hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch; thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử; mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) và các nội dung khác liên quan (nếu có).

Dự thảo nghị định sau khi có hiệu lực sẽ thay thế Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Nghị định 70/2025/NĐ-CP.